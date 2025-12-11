André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
TSE tem dois votos pela cassação do deputado federal Maurício Marcon, mas ministro pede vista

Julgamento no TSE envolve recurso sobre cotas de gênero. Execução imediata da cassação depende dos votos restantes

