Três perguntas para o vereador José Abreu, o Jack

Vereador José Abreu, o Jack. Augusto Martins / Divulgação

A coluna traz mais um capítulo da série dedicada aos vereadores de Caxias do Sul, revisando as iniciativas de 2025 e projetando as metas para o ano seguinte. Veja o que pensa o vereador José Abreu, o Jack (PDT).

O que considera o principal destaque do primeiro ano de mandato?

O principal destaque do primeiro ano de mandato foi a presença e o posicionamento. Presença forte nas comunidades, ouvindo o povo, defendendo os trabalhadores, fiscalizando o Executivo e nos posicionando com firmeza em pautas como direitos trabalhistas, saúde, educação e justiça social.

Nesse sentido, propus a criação da Frente Parlamentar pela redução da jornada e fim da escala 6X1, que presidirei a partir de janeiro. Também protocolei dois projetos de lei.

O primeiro, que dispõe sobre a oferta gratuita de aparelho sensor de monitoramento continuo de glicose, para pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2 e o que dispõe sobre a instituição do Abril Verde, para incentivar a reflexão sobre a segurança e saúde no trabalho. Foi um ano de trabalho, coerência e compromisso com quem mais precisa.

O que definiu a política de Caxias em 2025?

Foi um período marcado por polarização, cobrança por resultados concretos e pela exigência de mais presença do poder público na vida das pessoas.

Qual o maior desafio a ser solucionado em Caxias em 2026?