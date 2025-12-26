Três perguntas para o vereador Edson da Rosa

A coluna traz mais uma entrevista da série dedicada aos vereadores de Caxias do Sul, com o objetivo de analisar as ações realizadas em 2025 e apontar as prioridades para o próximo ano. Confira a perspectiva do vereador Edson da Rosa (Republicanos):
O que considera o principal destaque do primeiro ano de mandato?
O principal destaque foi ser resiliente frente às mudanças que ocorreram na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul no que se refere à tecnologia e atuação dos legisladores. Procurei entender como pensam os parlamentares e a comunidade com a evolução digital. Penso que o diálogo e a experiência política foram determinantes para tudo que propusemos.
O que definiu a política de Caxias em 2025?
Vivemos um novo momento político na cidade. Pessoas e ideias novas, jeitos de fazer política diferentes. No que se refere ao Legislativo, houve divergências e convergências. Penso que todos buscam o melhor para a cidade, dentro das suas realidades e defendendo os seus princípios.
A maturidade e a vivência de quatro mandatos estando no quinto mandato, me fazem enxergar além. Este "novo momento" se reverbera na estrutura da casa. Tanto que presido uma comissão que analisa e vai mudar o regimento interno, para que ele dê celeridade aos processos sem tirar a importância de cada título.
Qual o maior desafio a ser solucionado em Caxias em 2026?
Um dos grandes desafios é mostrar para as pessoas o real papel do legislador. Especialmente no que refere às suas atribuições. Também é de grande relevância aproximar cada vez mais as pessoas do Legislativo, intermediar junto ao Executivo para que haja uma comunicação mais assertiva para as demandas básicas da comunidade (educação, saúde e segurança alimentar), com diálogo e construção coletiva diante das decisões. Obviamente, cada um dentro das suas competências.