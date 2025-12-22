Três perguntas para o vereador Daniel Santos

A coluna apresenta a sétima entrevista da série que reúne os vereadores de Caxias do Sul para fazer um balanço do ano e indicar as prioridades para 2026. Confira a avaliação do líder do governo, Daniel Santos (Republicanos):
O que considera o principal destaque do primeiro ano de mandato?
Neste primeiro ano considero como destaque o projeto CTG na Escola, que foi aprovado e sancionado pelo prefeito. Esta lei fará com que nossa cultura e tradição volte para as escolas municipais em parceria com os CTGs.
O que definiu a política de Caxias em 2025?
Estando no primeiro mandato e como líder de governo vi que muitos embates se limitaram justamente ao discurso político na Câmara, não propriamente na solução de demandas. O debate político de oposição é essencial para qualquer governo, mas isso não pode ser desvirtuado em propósito de engajamento pessoal, esquecendo o bem coletivo.
Qual o maior desafio a ser solucionado em Caxias em 2026?
O maior desafio é conseguir os recursos para o início das obras do Centro de Atendimento ao Autista da UCS. É um projeto inovador no Estado que está parado desde 2022 por falta de incentivo público. Já tivemos grandes avanços neste ano, mas ainda faltam detalhes que acredito já ter sucesso nos primeiros dois meses de 2026.