Três perguntas para o vereador Daniel Santos

Vereador Daniel Santos (Republicanos). Augusto Martins / Divulgação

A coluna apresenta a sétima entrevista da série que reúne os vereadores de Caxias do Sul para fazer um balanço do ano e indicar as prioridades para 2026. Confira a avaliação do líder do governo, Daniel Santos (Republicanos):

Leia Mais Três perguntas para o vereador Cláudio Libardi

O que considera o principal destaque do primeiro ano de mandato?

Neste primeiro ano considero como destaque o projeto CTG na Escola, que foi aprovado e sancionado pelo prefeito. Esta lei fará com que nossa cultura e tradição volte para as escolas municipais em parceria com os CTGs.

Leia Mais Três perguntas para o vereador Capitão Ramon

O que definiu a política de Caxias em 2025?

Estando no primeiro mandato e como líder de governo vi que muitos embates se limitaram justamente ao discurso político na Câmara, não propriamente na solução de demandas. O debate político de oposição é essencial para qualquer governo, mas isso não pode ser desvirtuado em propósito de engajamento pessoal, esquecendo o bem coletivo.

Leia Mais Três perguntas para o vereador Calebe Garbin

Qual o maior desafio a ser solucionado em Caxias em 2026?