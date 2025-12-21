Três perguntas para o vereador Cláudio Libardi

Vereador Cláudio Libardi (PCdoB). Vitor Ló/Câmara Caxias / Divulgação

A coluna traz a sexta entrevista da série em que os vereadores de Caxias do Sul fazem um balanço do ano e apontam as prioridades para 2026. Acompanhe o que disse Cláudio Libardi (PCdoB):

Leia Mais Três perguntas para o vereador Capitão Ramon

O que considera o principal destaque do primeiro ano de mandato?

Neste primeiro período do mandato, nos dedicamos a analisar como é gasto o orçamento livre do município e entender de que forma os recursos poderiam ser otimizados e melhor aplicados. Pelo volume de dinheiro envolvido, destaco a análise sobre os contratos de aluguéis públicos e sobre a dívida pendente do caso Magnabosco. Em ambos os casos, mais do que analisar o custo, propus alternativas concretas que poupariam milhões aos cofres da prefeitura. No caso do Magnabosco, apenas a mudança do indexador pode reduzir a dívida em R$ 400 milhões.

Leia Mais Três perguntas para o vereador Calebe Garbin

O que definiu a política de Caxias em 2025?

O que marcou em 2025, lamentavelmente, foi a falta de coragem do governo municipal. Não vemos ousadia para enfrentar grandes problemas, nem competência na gestão pública. Uma cidade como Caxias não pode ser administrada dessa maneira. A bancada do PCdoB é uma oposição propositiva. Mais do que criticar, queremos apontar saídas e construir soluções conjuntas, mas é preciso que o Executivo enfrente o que precisa enfrentar.

Leia Mais Três perguntas para o vereador Bortola

Qual o maior desafio a ser solucionado em Caxias em 2026?