Três perguntas para o vereador Capitão Ramon

Vereador Capitão Ramon (PL). Augusto Martins / Divulgação

A coluna apresenta nesta sexta-feira (19) a quinta entrevista da série em que os vereadores de Caxias do Sul analisam os resultados de 2025 e apontam as propostas para 2026. Confira os destaques do Capitão Ramon (PL):

O que considera o principal destaque do primeiro ano de mandato?

O maior destaque do primeiro ano de mandato foi a apresentação do meu projeto de lei do Bilhete Único do sistema de transporte público Urbano, no dia 20 de janeiro, o qual visa melhorar o modelo de bilhetagem e consequentemente atrair mais usuários para o modal. Atualmente, são cerca de 90 mil usuários por dia e já foram 150 mil.

Portanto, este projeto de lei visa atrair estas pessoas que já utilizaram o transporte coletivo e, hoje já não utilizam mais, com um preço mais atrativo e horários disponíveis. O projeto está parado na Comissão de Constituição, Justiça e Legislação (CCJL) da Câmara.

Apresentei, também, como uma indicação ao prefeito, que destinou à Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade, que disse, por meio do secretário, Elizandro Fiuza, que a proposta é impossível de ser executada.

O que definiu a política de Caxias em 2025?

O que definiu a minha política no ano de 2025 foi muita escuta para com a população, trabalho e aprendizado em prol de melhorar a nossa cidade.

Encaminhei mais de 60 sugestões de melhorias nas vias para a Secretaria de Trânsito. Inclusive, quanto à parte que compete ao Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), foi encaminhado sugestão de melhorias, com aprovação da PRF (Polícia Rodoviária Federal). No entanto, a grande maioria não foi executada.

Qual o maior desafio a ser solucionado em Caxias em 2026?

O maior desafio a ser solucionado em Caxias em 2026 será o trânsito, para dar mais mobilidade urbana para os nossos cidadãos.

Começando pela sincronização dos semáforos existentes para dar mais fluidez, principalmente, na área central, perimetrais e na BR-116.