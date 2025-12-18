Três perguntas para o vereador Calebe Garbin

Vereador Calebe Gabin (PP). Luan Hagge / Divulgação

A coluna apresenta a quarta entrevista da série em que os vereadores de Caxias do Sul fazem um balanço de 2025 e projetam as iniciativas para 2026. Veja o que destacou Calebe Garbin (PP):

Leia Mais Três perguntas para o vereador Bortola

O que considera o principal destaque do primeiro ano de mandato?

Acredito que foi a atuação próxima da comunidade, com forte presença nos bairros e escuta ativa das demandas da população. Mesmo tendo a formação política e ideológica à direita, percebo os desafios de todas as regiões, entendendo que a política também se faz para quem está na "ponta da linha".

Esse contato direto se traduziu em indicações, requerimentos, fiscalizações e constante articulação junto ao Executivo municipal e aos parlamentares com quem temos alinhamento, como é o caso do senador (Luis Carlos) Heinze, do deputado federal Osmar Terra e do deputado estadual Guilherme Pasin.

Essas parcerias resultaram em soluções práticas, dentre as quais destaco recursos de emendas parlamentares para o Hospital Virvi Ramos e para a construção de uma área de lazer na região do Desvio Rizzo.

Leia Mais Três perguntas para a vereadora Andressa Mallmann

O que definiu a política de Caxias em 2025?

A última eleição municipal evidenciou o forte clamor por renovação na política. Quase 50% do parlamento foi renovado, não apenas com a chegada de vereadores em seu primeiro mandato, mas também por uma significativa renovação etária.

Esse movimento destacou o protagonismo da juventude na política, fortalecendo a formação de novas lideranças, ao mesmo tempo em que se soma à experiência de quem já atua na vida pública.

O ano também foi marcado pelo fortalecimento do protagonismo da cidade como capital da Serra. O principal símbolo disso foi o avanço do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, que, embora regional no nome, estará em Caxias do Sul, resultado de uma luta histórica do município.

Esse protagonismo se sustenta em dados concretos: Caxias está entre as 50 maiores cidades do Brasil e possui o segundo maior PIB do Rio Grande do Sul. Esses números reforçam a responsabilidade política da cidade em liderar pautas de crescimento, inovação, logística e geração de oportunidades.

Leia Mais Três perguntas para o vereador Aldonei Machado

Qual o maior desafio a ser solucionado em Caxias em 2026?

Possivelmente seja a mobilidade urbana. Passou da hora de Caxias ter o mesmo protagonismo e atenção do governo federal, assim como já ocorre na região Metropolitana de Porto Alegre, onde vemos elevadas e acessos na BR-116, por exemplo.

Ainda nesse mesmo assunto, está posto o desafio da terceira perimetral (contorno sul), que será um corredor de fomento e desenvolvimento econômico do sudoeste da cidade, abrangendo as regiões Desvio Rizzo, Forqueta, Esplanada, Kayser e São Caetano, e loteamentos adjacentes.