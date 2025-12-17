Três perguntas para o vereador Bortola

Vereador Alexandre Bortoluz, Bortola (PP). Augusto Martins / Divulgação

A coluna publica a terceira entrevista da série em que os vereadores de Caxias do Sul fazem um balanço de 2025 e projetam as ações de 2026. Confira o que o disse Alexandre Bortoluz, Bortola (PP). Confira:

O que considera o principal destaque do primeiro ano de mandato?

Além do nosso costumeiro empenho pela melhoria da segurança pública caxiense, considero que neste primeiro ano de mandato o nosso trabalho presidindo a Frente Parlamentar de Conscientização e Defesa dos Direitos dos Autistas e Portadores de Doenças Raras acabou se sobressaindo. Foram diversos eventos, ações de inclusão e projetos importantes aprovados, como o que garante laudos em caráter permanente para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), TOD (Transtorno Opositivo Desafiador), Dislexia e Síndrome de Down.

O que definiu a política de Caxias em 2025?

Acredito que o que definiu a política em 2025 foi um novo começo para explorarmos os potenciais de Caxias do Sul. Nosso município está crescendo em termos de turismo. O ano de 2025 foi marcado por decisões e debates que definiram novos rumos para a política de Caxias. O diálogo permanente entre Executivo, Legislativo e sociedade civil teve papel central na construção das principais pautas do período, especialmente aquelas ligadas ao desenvolvimento da cidade e à melhoria dos serviços públicos. A mobilização da comunidade e o posicionamento firme das lideranças políticas criaram o ambiente necessário para avançarmos em projetos estratégicos e alinhados às demandas reais da população.

Qual o maior desafio a ser solucionado em Caxias em 2026?