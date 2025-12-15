Aldonei Machado está no primeiro mandato como vereador. Augusto Martins / Divulgação

A coluna inicia nesta segunda-feira (15) uma série de entrevistas com todos os vereadores para um balanço de 2025 e uma projeção do próximo ano. Começamos com Aldonei Machado (PSDB). Confira:

O que considera o principal destaque do primeiro ano de mandato?

A presença constante nas comunidades. Estivemos próximos das pessoas, ouvindo cada demanda e transformando essas necessidades em ações concretas. Encerramos 2025 com mais de 1,6 mil indicações apresentadas, um número que reflete nosso compromisso em dar voz aos bairros e buscar soluções efetivas para cada região da cidade.

O que definiu a política de Caxias em 2025?

O ano político de 2025 foi marcado por restrições orçamentárias e pela necessidade de priorização. Embora tenhamos visto o andamento de algumas obras importantes, ficou evidente que ainda há muito por fazer. Foi um ano de gestão cautelosa, que reforçou a importância de planejamento estratégico para que Caxias avance com equilíbrio e eficiência.

Qual o maior desafio a ser solucionado em Caxias em 2026?