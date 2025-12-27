Três perguntas para a vereadora Estela Balardin

Vereadora Estela Balardin (PT). Augusto Martins / Divulgação

A coluna apresenta mais uma entrevista da série voltada aos vereadores de Caxias do Sul. O objetivo é avaliar as ações realizadas em 2025 e destacar as prioridades para o próximo ano. Confira a visão da vereadora Estela Balardin (PT).

O que considera o principal destaque do primeiro ano de mandato?

O principal destaque foi a atuação firme e responsável, junto à Bancada do PT, na oposição ao governo municipal. Ao longo de ano, exercemos um papel ativo de fiscalização, denúncia e cobrança por respostas, especialmente nas áreas essenciais como saúde, educação, habitação, obras e meio ambiente. Essa atuação esteve conectada à participação popular, com o Gabinete Itinerante e a presença constante nos bairros, colocando a estrutura do mandato na rua para ouvir as pessoas e transformar as demandas da população em ação política na Câmara.

O que definiu a política de Caxias em 2025?

A política de Caxias em 2025 foi definida por uma atuação firme da oposição frente a um governo com dificuldades de gestão. Ao longo do ano, cobramos obras atrasadas, denunciamos o fechamento arbitrário de turmas de 9º ano, questionamos a não aplicação de emendas parlamentares e a perda de investimentos federais por falta de projetos, além do corte indiscriminado de árvores em meio à crise ambiental que vivemos. Na saúde, a má gestão da atenção básica segue superlotando as UPAs. Esse cenário evidenciou o papel da oposição em fiscalizar, denunciar e defender o interesse público.

Qual o maior desafio a ser solucionado em Caxias em 2026?