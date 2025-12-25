Três perguntas para a vereadora Daiane Mello

A coluna apresenta mais uma entrevista da série voltada aos vereadores de Caxias do Sul, com a proposta de avaliar as iniciativas de 2025 e indicar as metas para o próximo ano. Nesta edição, acompanhe a visão da vereadora Daiane Mello (PL):
O que considera o principal destaque do primeiro ano de mandato?
O principal destaque do meu primeiro ano de mandato foi estar muito próxima das pessoas. Estar nos bairros, ouvir, acolher e levar as demandas reais da comunidade para dentro da Câmara de Vereadores. A partir disso, transformamos essas necessidades em indicações, projetos protocolados e ações de fiscalização, sempre com o objetivo de dar voz a quem muitas vezes não consegue ser ouvido e buscar soluções concretas para os problemas do dia a dia.
O que definiu a política de Caxias em 2025?
A política de Caxias em 2025 foi marcada por projetos importantes protocolados na Câmara e por uma atuação firme na fiscalização. As pautas relacionadas à saúde, levadas de forma constante ao debate no Legislativo, repercutiram na cidade e contribuíram para mudanças na condução da área. Hoje já se percebem anúncios de ampliação de cirurgias, exames e consultas, com o objetivo de reduzir filas históricas que há muitos anos penalizam a população.
Qual o maior desafio a ser solucionado em Caxias em 2026?
O maior desafio de Caxias em 2026 será garantir eficiência na prestação dos serviços públicos, especialmente na saúde e na educação. Cabe ao Legislativo cobrar o Executivo para que as promessas feitas e as demandas encaminhadas pelos vereadores, que são a voz direta da comunidade, sejam efetivamente atendidas. Saúde e educação seguem sendo os grandes pilares e precisam de respostas reais para a população.