Três perguntas para a vereadora Daiane Mello

Vereadora Daiane Mello (PL). Augusto Martins/Câmara Caxias / Divulgação

A coluna apresenta mais uma entrevista da série voltada aos vereadores de Caxias do Sul, com a proposta de avaliar as iniciativas de 2025 e indicar as metas para o próximo ano. Nesta edição, acompanhe a visão da vereadora Daiane Mello (PL):

O que considera o principal destaque do primeiro ano de mandato?

O principal destaque do meu primeiro ano de mandato foi estar muito próxima das pessoas. Estar nos bairros, ouvir, acolher e levar as demandas reais da comunidade para dentro da Câmara de Vereadores. A partir disso, transformamos essas necessidades em indicações, projetos protocolados e ações de fiscalização, sempre com o objetivo de dar voz a quem muitas vezes não consegue ser ouvido e buscar soluções concretas para os problemas do dia a dia.

O que definiu a política de Caxias em 2025?

A política de Caxias em 2025 foi marcada por projetos importantes protocolados na Câmara e por uma atuação firme na fiscalização. As pautas relacionadas à saúde, levadas de forma constante ao debate no Legislativo, repercutiram na cidade e contribuíram para mudanças na condução da área. Hoje já se percebem anúncios de ampliação de cirurgias, exames e consultas, com o objetivo de reduzir filas históricas que há muitos anos penalizam a população.

Qual o maior desafio a ser solucionado em Caxias em 2026?