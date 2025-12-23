Três perguntas para a vereadora Andressa Marques

Vereadora Andressa Marques (PCdoB). Luan Hagge / Divulgação

A coluna traz mais uma entrevista da série dedicada aos vereadores de Caxias do Sul, com o objetivo de revisar as ações de 2025 e apontar as prioridades para o próximo ano. Nesta edição, confira a análise da vereadora Andressa Marques (PCdoB):

O que considera o principal destaque do primeiro ano de mandato?

O principal destaque do nosso mandato é o caráter popular que se propõe a construir as propostas e opiniões junto das pessoas, tendo um gabinete de portas abertas, ouvindo e conhecendo as demandas da população, levando para dentro do parlamento os interesses da maioria que trabalha, acorda cedo e dorme tarde todos os dias buscando uma vida melhor e que constrói de fato a nossa cidade. A bancada do PCdoB é oposição ao governo Adiló, mas somos propositivos. Apontamos os problemas e também propomos alternativas.

O que definiu a política de Caxias em 2025?

Nós temos uma Câmara de Vereadores renovada em mais de 50%, um governo municipal de reeleição, deputada e deputados federais e estaduais de Caxias, portanto, há uma demonstração de que nós temos figuras da política que são mais experientes, mas também percebemos o surgimento de novas lideranças. Porém, com todo potencial que temos, a nossa bancada entende que a gestão do governo municipal vai mal.

O que nós queremos que aconteça em Caxias nos próximos anos? Isso ninguém sabe responder. Um governo que não ouve nem os vereadores e vereadoras da sua base certamente não vai ouvir as demandas da população. Precisamos de um governo que pense para frente e que respeite as pessoas. Por uma gestão construída para as pessoas e junto das pessoas. É isso que queremos ver em Caxias.

Qual o maior desafio a ser solucionado em Caxias em 2026?