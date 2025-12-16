Três perguntas para a vereadora Andressa Mallmann

Vereadora Andressa Mallmann. Pietra Lima / Divulgação

Dando sequência à série de entrevistas com os vereadores a respeito do balanço de 2025 e projeções para 2026, a coluna Mirante ouve nesta terça-feira (16) a vereadora Andressa Mallmann (PDT). Confira:

O que considera o principal destaque do primeiro ano de mandato?

A causa animal, pela 1° vez, ficou em destaque pelas emendas da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e também por projetos de lei aprovados por unanimidade, aumentando penas e multas para maus tratos.

O que definiu a política de Caxias em 2025?

Acredito que o que definiu a política em Caxias foram os movimentos e acordos da LDO e da Lei Orçamentária Anual (LOA), que são essenciais, e também a democracia dentro da casa legislativa, que fez aprovar tantos projetos importantes.

Qual o maior desafio a ser solucionado em Caxias em 2026?