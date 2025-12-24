Teve de tudo na última sessão do ano na Câmara de Caxias

Ler resumo

Sessões terminaram por volta das 2h30min. Guilherme de Paula / Divulgação

Caótico é o termo que melhor define o dia da última sessão legislativa de Caxias, nesta terça-feira (24). Depois de um impasse que começou pela manhã e se intensificou à tarde, vereadores e Executivo conseguiram chegar a um acordo apenas à noite, com a retomada das discussões após as 21h e votações que terminaram por volta das 2h30min.

O imbróglio foi motivado pelo projetos do Executivo a serem analisados em regime de urgência, com destaque para o novo regramento para a zona das águas. O texto foi construído a partir de reuniões com a comunidade ao longo de todo o ano, mas assim como os demais projetos, foi protocolado apenas na segunda-feira (22).

O prazo praticamente inexistente enfureceu vereadores da oposição e até mesmo da base, mas foi a bancada do PCdoB que tomou a frente para tentar impedir a votação nesta terça. A estratégia foi anunciada em vídeo ainda na segunda: os vereadores Andressa Marques e Claudio Libardi apresentariam 140 emendas ao texto para tentar o adiamento.

Libardi também tentou impedir a análise via Justiça, sem sucesso. Os parlamentares afirmam que há três meses buscavam negociar o texto e que não aceitariam votar sem prazo para análise.

Ao longo da tarde, o PCdoB seguiu apresentando as propostas de alteração, impedindo a retomada da sessão. As 29 emendas que existiam no início da tarde, já haviam se transformado nas cerca de 140 prometidas quando finalmente saiu o acordo.

Estratégia funcionou

A decisão de adiar a lei da Zona das Águas ocorreu após os vereadores do PCdoB irem pessoalmente conversar com o prefeito Adilo Didomenico. A informação nos bastidores é de que o Adiló estava descontente com o vídeo publicado pelo PCdoB e com o que chamou de "manobras" da bancada. Por conta disso, o governo insistia na votação ainda na terça-feira, enquanto o projeto trancava a análise das demais pautas.

Após a reunião e conversas também com a base governista, o Executivo concordou em adiar o projeto e o PCdoB retirou as emendas que haviam sido protocoladas.

O acordo agora é pela apresentação, por parte do Samae, de um substitutivo ao texto original, incorporando alterações a serem apresentadas pelo PCdoB e outras bancadas. Um documento chegou a ser assinado para oficializar o consenso.

Invasão e ofensas

Em meio a todas as negociações já acaloradas entre os parlamentares, houve quem invadisse o plenário para pressionar os vereadores a levar adiante a votação do projeto. O acesso às mesas dos vereadores durante às sessões é permitido somente a assessores a ainda assim de forma limitada.

A ousadia irritou principalmente os vereadores do PCdoB. Foi durante o tumulto instalado no plenário que um espectador fez comentários a respeito do cabelo da vereadora Estela Balardin (PT), que resultou em presença da Brigada Militar (BM) e boletim de ocorrência por injúria racial.

Mobilização da base

Os vereadores conseguiram votar alguns temas pela manhã, mas os ânimos já estavam acirrados. A bancada do PP questionava a votação em plenário sem a existência de pareceres finais, que acabaram sendo elaborados ao longo do dia.

Paralelamente, vereadores já se mobilizavam para tentar garantir a votação da Lei das Águas, a ponto de se articularem para retomar a sessão suspensa sem a presença do presidente Lucas Caregnato (PT).

Um documento com o apoio de 14 parlamentares foi elaborado no fim da manhã, quando a sessão foi suspensa para o intervalo do almoço. A ideia era retomar às 14h, e, por conta disso, Caregnato e outros vereadores da Mesa Diretora haviam deixado o plenário.

Diante da possibilidade de ver a sessão retomada, o presidente e o vice, Wagner Petrini (PSB), retornaram para assumir o controle. Na Mesa Diretora, houve quem considerou o episódio uma "tentativa de golpe".