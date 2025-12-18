Sindicato dá prazo para prefeitura de Farroupilha negociar nova previdência dos servidores; veja destaques da política

Ler resumo

Servidores se manifestaram antes da sessão. Daniela Fagundes / Divulgação

A Câmara de Farroupilha aprovou na última terça-feira (16) três projetos que alteram as normas do Regime Próprio de Previdência do Servidor (RPPS).

Entre as mudanças está a redução do valor das pensões por morte, que passam a ser calculadas com base em uma cota familiar de 50% do benefício, acrescida de 10% por dependente, até o limite de 100%. Pela regra em vigor até agora, a pensão era paga integralmente ao dependente.

A alteração foi proposta pelo Executivo sob a justificativa de garantir a saúde financeira do fundo. Também foi aprovada a mudança no desconto mensal dos servidores, que sobe de 12,34% para 14,40% sobre a remuneração. As matérias receberam votos favoráveis de 10 dos 15 parlamentares.

Protestos

A aprovação das alterações não ocorreu sem protestos. O Sindicato dos Servidores Municipais de Farroupilha (Sismuf) organizou uma manifestação antes da sessão e representantes da categoria estiveram na Câmara.

A entidade diz que mantém o estado de greve declarado durante o debate das propostas e entregou ao Executivo um ofício dando prazo de 45 dias para abertura de negociações.

Em busca dos resquícios

Vereadores estiveram no gabinete do senador Heinze (PP). Adriano K. Furtado / Divulgação

Os vereadores Wagner Petrini (PSB), Juliano Valim (PSD) e Zé Dambrós (PSB) retornam nesta sexta-feira (19) de Brasília, onde visitaram, nos últimos dias, gabinetes de deputados e senadores.

Os parlamentares foram debater projetos e buscar recursos, principalmente os resquícios de fim de ano de orçamentos e emendas não executadas. Quem tem trânsito em Brasília costuma apontar esta época como uma das mais promissoras para conseguir recursos, já que existem algumas sobras e há menos agentes públicos disputando repasses.

Os vereadores estiveram no gabinete do senador Luiz Carlos Heinze (PP) para tratar do asfaltamento de 700 metros do Travessão Porto. A via fica na região de Parada Cristal e permite o acesso a Flores da Cunha. Outros projetos debatidos foram a pavimentação da Rua das Andorinhas, no Vila Ipê, e o cercamento da Escola Municipal Protásio Alves, no Serrano.

No gabinete do deputado Paulo Pimenta (PT), foram solicitados R$ 500 mil para a construção do parque automotivo.

Subsídio

Os parlamentares também estiveram na Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, na tentativa de conseguir recursos para o subsídio do transporte coletivo para quem tem 65 anos ou mais.

A estimativa é de 300 mil passagens por mês para este público. O assunto também integra o Marco do Transporte Coletivo Urbano, que tramita no Congresso.

Regras mantidas

A Instrução Normativa nº 2.172/2024, que facilita a contratação de trabalhadores imigrantes nas colheitas agrícolas, será prorrogada até o fim de 2026. A medida assegura que estrangeiros, principalmente vindos do Mercosul, possam emitir CPF com documento de identidade do país de origem, sem exigência de passaporte — ponto crucial para evitar entraves burocráticos e garantir a produção na região Sul.

A decisão foi articulada pela deputada federal Denise Pessôa (PT), em parceria com o deputado estadual Miguel Rossetto (PT), após reuniões com os ministérios do Trabalho e da Fazenda. O tema também é tratado em um projeto de lei apresentado por Denise para a criação de regras definitivas para a questão.

Capacitação

Curso foi concluído no último fim de semana. Gabinete da vereadora Marisol Santos / Divulgação

A vereadora Marisol Santos (PSDB) concluiu, no último fim de semana, formação no RenovaBR, maior escola de capacitação política do país. Entre os dias 12 e 14 de dezembro, ela esteve em São Paulo para participar das atividades finais e da cerimônia de formatura, que reuniu participantes de todo o Brasil.

Marisol integrou a turma do programa Formação Líderes 2025. O curso teve cerca de 150 horas e abordou temas como políticas públicas, governança e liderança.

Memórias

A Câmara de Caxias lança nesta quinta-feira (18), às 18h30min, o livro e o documentário Memórias da Câmara Municipal. A obra reúne perfis de seis personagens ligados à história política e social da cidade: os ex-vereadores Ana Corso, Francisco Spiandorello e Zoraido da Silva, o professor João Tonus, o empresário José Martins e a professora Vera Azevedo.

O livro tem textos do jornalista Fábio Rausch e organização do historiador Eduardo Reis e do publicitário Thales Castagna. O documentário foi produzido por Marliva Gonçalves, com supervisão de Caroline Dall'Agnol.