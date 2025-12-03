Servidores de Farroupilha cogitam paralisação devido à propostas de reforma da previdência

Servidores se mobilizaram em frente à Câmara. Roberto Di Bari / Divulgação

O Sindicato dos Servidores Municipais de Farroupilha (Sismuf) ameaça realizar uma paralisação diante das discussões no município relacionadas à reforma da previdência municipal.

Na noite desta terça-feira (2), a categoria se mobilizou para acompanhar a sessão da Câmara de Vereadores que analisaria uma proposta de emenda à Lei Orgânica do Município que trata da questão.

O texto teve pedido de vista e acabou não sendo votado. Uma sessão extraordinária para a análise foi convocada para esta sexta-feira (5).

Também nesta coluna

Entregue para análise

Documento reúne manifestações de idosos. Gabriela Marcon / Divulgação

A vereadora Sandra Bonetto (Novo) entregou ao prefeito Adiló Didomenico, na última segunda-feira (1), o relatório da primeira edição da Tribuna da Pessoa Idosa, realizada em setembro no plenário da Câmara.

O documento reúne declarações de 26 idosos que participaram da atividade, criada como um espaço de manifestação durante a Semana Municipal da Pessoa Idosa.

O material, elaborado pela Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, consolida as demandas apresentadas e inclui 17 indicações ao Executivo, como melhorias em saúde, transporte, segurança e acessibilidade.

Encontro de primos

Encontro ocorreu na Assembleia Legislativa. Fernando Gomes / Divulgação

Os primos caxienses Pepe Vargas e Germano Rigotto dividiram a cena no Memorial do Legislativo durante a Mostra Política de Cinema da Assembleia Legislativa do RS. Mesmo em campos opostos, o presidente do Parlamento e o ex-governador reforçaram a defesa pela democracia.

A exibição do filme Mudança integrou as comemorações pelos 190 anos do Parlamento gaúcho e revisitou a transição do autoritarismo para a reconstrução institucional. O encontro também contou com a presença do ex-governador Olívio Dutra.

Reforço no convite

A candidatura do ex-prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin (PL), a deputado estadual vai estar na pauta de um encontro da direita marcado para esta quinta-feira (4) no município.

O deputado federal Zucco (PL), nome já confirmado para a disputa ao Piratini, deve reforçar o convite ao empresário. Feltrin diz que pretende aguardar as convenções do partido para tomar uma decisão final.

Conferência legislativa

Bento sedia até esta quinta-feira (5) a 28ª Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). Considerado o maior encontro parlamentar da América Latina, o evento começou nesta quarta-feira (3) e reúne líderes políticos e mais de 20 entidades legislativas para debater temas estratégicos.