Sartori sinaliza com candidatura à Câmara dos Deputados e dá esperança aos apoiadores

Convenção do MDB confirmou nome de Gabriel Souza ao Piratini com apoio de Eduardo Leite (PSD). Rodrigo Ziebell / Divulgação

Lançando mão do estilo característico, José Ivo Sartori não deu resposta definitiva sobre uma possível candidatura à Câmara dos Deputados em 2026 na convenção do MDB neste domingo (30). O discurso, no entanto, animou a militância ao sinalizar que a resposta possa ser um sim "na hora certa", nas palavras do ex-governador.

— Já fui federal por dois anos e tive que renunciar ao mandato para ser prefeito de Caxias do Sul, então talvez falte uma parte — disse Sartori enquanto os apoiadores gritavam "federal".

Convocado pelo partido para se lançar a deputado, havia um expectativa de que houvesse uma resposta já neste fim de semana. Sartori, no entanto, é conhecido por maturar por um bom tempo as decisões sobre os rumos políticos.

Rigotto no Senado?

A possibilidade de Sartori concorrer à Câmara dos Deputados animou o também ex-governador Germano Rigotto. Não apenas por ambos serem correligionários, mas também pelo fato de Rigotto ter colocado o nome à disposição ao Senado.

— Se Sartori for candidato, a minha campanha ajuda a dele e ele ajudaria a minha. Faríamos uma dobradinha muito boa no Congresso Nacional — disse à coluna.

Rigotto diz estar pronto para a campanha e para assumir um mandato de oito anos. A confirmação, porém, depende da construção da coligação. O primeiro nome tende a ser o de Eduardo Leite (PSD). O segundo, será construído em torno de alguém que fortaleça a aliança, já que o Senado terá duas vagas. Esse nome poderá ser o de Rigotto.

Desde que deixou o Piratini, o nome do caxiense é lembrado para o Senado. Em 2014, foi preterido em função da escolha de Beto Albuquerque (PSB) na construção da aliança que levou Sartori ao governo do Estado. Na eleição seguinte, Rigotto disse não estar disponível por compromissos pessoais. Agora, garante ele, está pronto.

— Se eu chego, não será como um novo senador. Tenho trânsito em todas as bancadas — garante.

A propósito

O fim de semana foi de definições no MDB, com a convenção definindo pelo apoio maciço a Gabriel Souza na disputa ao Piratini, e também no PT.

O caxiense Paulo Paim (PT) abriu mão da disputa ao Senado em favor do xará Paulo Pimenta. Dessa forma, Paim opta pela decisão inicial de encerrar as participações eleitorais.