Publicidade em ônibus arrecada mais de R$ 600 mil para o transporte coletivo de Caxias

Vários veículos da frota já foram envelopados com anúncios publicitários. Visate / Divulgação

O envelopamento de ônibus do transporte coletivo de Caxias com material publicitário arrecadou R$ 622.031 ao longo de 2025. Foi o primeiro ano completo da iniciativa, implantada no fim de 2024.

O montante ficou depositado no Fundo Municipal de Transportes (Funtran) e entra no cálculo tarifário como forma de amortizar os custos. Em outras palavras: o valor ajuda a evitar a alta na tarifa.

Havia uma expectativa de que pudesse se arrecadar R$ 2 milhões neste ano. Ainda assim, a medida é considerada bem-sucedida e tem potencial de expansão nos próximos anos.

A Secretaria de Trânsito não tem o dado de quanto seria a tarifa técnica (para pagamento em dinheiro) sem a receita alternativa, mas seria maior que os R$ 9 calculados.

Já o desconto oferecido para pagamento via cartão Caxias Urbano tem como origem o aporte público para subsidiar o sistema. O valor, calculado em R$ 14,4 milhões para 2026, serve para complementar o valor menor pago pelo passageiro.

A propósito

Desta forma, assim como o PL, o PCdoB deve ser contra o projeto de subsídio do transporte, que precisa ser votado pela Câmara ainda neste ano. O projeto ainda não foi encaminhado pelo Executivo.

A discordância é com relação ao aumento da tarifa mesmo com aporte público e destinação de dinheiro para um sistema considerado "falido" pela líder da bancada, vereadora Andressa Marques.