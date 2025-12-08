PSD tem 100 novos filiados em Caxias

O PSD está caminhando a passos largos no objetivo de se tornar uma das principais forças políticas de Caxias (e que integra o plano de fortalecimento estadual). O novo partido do prefeito Adiló Didomenico e do governador Eduardo Leite filiou cerca de 100 integrantes neste fim de semana, em evento na Câmara.
O principal "fornecedor" dos novos quadros do partido é o PSDB, dando sequência à migração do grupo político de Adiló e de Leite à nova sigla.
Primeira fila
O deputado estadual e presidente municipal do PSDB, Neri, o Carteiro, prestigiou o evento do PSD. A transferência do parlamentar para a sigla já está acertada e somente não ocorreu até agora por conta da janela partidária, que ocorre entre março e abril. Até lá, deputados não podem trocar de partido sob risco de perder o mandato.
A presença de Neri no ato mostra que, na prática, a transferência é apenas uma questão de assinatura e que, salvo algumas exceções, o grupo segue junto, mesmo divido entre dois partidos.
Na foto "oficial" do encontro, Neri aparece na primeira fila, ao lado do vereador Juliano Valim, único integrante do PSD na Câmara, do presidente municipal do partido, Roneide Dornelles, e de Adiló.