PSD tem 100 novos filiados em Caxias

Ato de filiação ocorreu na Câmara de Vereadores. Ícaro de Campos / Divulgação

O PSD está caminhando a passos largos no objetivo de se tornar uma das principais forças políticas de Caxias (e que integra o plano de fortalecimento estadual). O novo partido do prefeito Adiló Didomenico e do governador Eduardo Leite filiou cerca de 100 integrantes neste fim de semana, em evento na Câmara.

O principal "fornecedor" dos novos quadros do partido é o PSDB, dando sequência à migração do grupo político de Adiló e de Leite à nova sigla.

Primeira fila

O deputado estadual e presidente municipal do PSDB, Neri, o Carteiro, prestigiou o evento do PSD. A transferência do parlamentar para a sigla já está acertada e somente não ocorreu até agora por conta da janela partidária, que ocorre entre março e abril. Até lá, deputados não podem trocar de partido sob risco de perder o mandato.

A presença de Neri no ato mostra que, na prática, a transferência é apenas uma questão de assinatura e que, salvo algumas exceções, o grupo segue junto, mesmo divido entre dois partidos.