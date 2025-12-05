André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Notícia

Propostas para maior obra de drenagem da história de Caxias serão conhecidas no fim de janeiro

Edital estava suspenso desde setembro e foi relançado nesta semana

André Fiedler

