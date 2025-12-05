As propostas para a construção do túnel de drenagem da Rua Matteo Gianella serão conhecidas no dia 30 de janeiro. A licitação da obra, que estava suspensa desde setembro, foi reaberta na última terça-feira (2), após correção de apontamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).
Inicialmente, a data prevista para a abertura dos envelopes da concorrência era prevista para 14 de janeiro, mas o prazo foi corrigido nesta sexta-feira (5).
O projeto é considerado a maior obra de drenagem da história de Caxias e prevê uma rede de 1,7 quilômetro de extensão pelo traçado das ruas Matteo Gianella e Luiz Covolan. Desse total, 449 metros são de túnel com escavação subterrânea. A execução está orçada em R$ 51,4 milhões, com recursos do PAC.