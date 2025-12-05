Túnel vai se estender por cerca de 450 metros das Ruas Matteo Gianella (foto) e Luiz Covolan. Ulisses Castro / Agencia RBS

As propostas para a construção do túnel de drenagem da Rua Matteo Gianella serão conhecidas no dia 30 de janeiro. A licitação da obra, que estava suspensa desde setembro, foi reaberta na última terça-feira (2), após correção de apontamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Inicialmente, a data prevista para a abertura dos envelopes da concorrência era prevista para 14 de janeiro, mas o prazo foi corrigido nesta sexta-feira (5).