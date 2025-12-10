Prefeitura de Caxias do Sul planeja destinar R$ 6 milhões para a próxima Festa da Uva

Ler resumo

Valor é o mesmo destinado para a Festa da Uva de 2024. Porthus Junior / Agencia RBS

O prefeitura de Caxias do Sul deve encaminhar ainda nesta semana à Câmara de Vereadores um projeto de lei para que seja autorizada a destinação de R$ 6 milhões para a Festa da Uva de 2026. O texto deve ser analisado em sessão extraordinária ainda neste ano.

O valor é igual ao repassado para o evento de 2024 e representa um terço do orçamento do evento, segundo o presidente Fernando Bertotto. O montante deve cobrir despesas para a compra de 130 toneladas de uvas além de custos operacionais.

— O repasse da prefeitura é vital para o complemento do orçamento da Festa da Uva, que está estimado em R$ 18 milhões a R$ 19 milhões — avalia Bertotto.

Veja abaixo a descrição dos serviços:

Compra de 130 toneladas de uvas com entrega, embalagem e armazenamento: R$ 854 mil

Serviços como água, luz, gás, carrinhos elétricos e PPCI, entre outros: R$ 200 mil

Locação de cenários e montagem do evento: R$ 3 milhões

Segurança feita pela Brigada Militar: R$ 1,446 milhão

Limpeza e segurança privada: R$ 400 mil

Controle de acesso e bilheteria: R$ 100 mil

Renato Oliveira Cidadão Caxiense

A Câmara de Caxias aprovou nesta quarta-feira (10) a concessão do título de Cidadão Caxiense ao ex-vereador Renato Oliveira (PCdoB). A homenagem será realizada na próxima terça-feira (16), às 19h, no plenário do Legislativo.

Natural de São Francisco de Paula, Renato tem mais de cinco décadas de atuação comunitária, sindical e política, incluindo seis mandatos como vereador e passagem pela Secretaria Municipal de Habitação. A proposta, de autoria do vereador Cláudio Libardi (PCdoB), foi aprovada por unanimidade.

Entre os vereadores que se manifestaram, o presidente da Casa, Lucas Caregnato (PT), defendeu mais homenagens a ex-vereadores em vida.

Cerco aos maus-tratos

Na terça-feira (9), a Câmara aprovou o projeto de lei que reformula o Código Municipal de Proteção aos Animais. A proposta, apresentada pela bancada do PDT — então composta pelos vereadores do PDT Andressa Mallmann e Rafael Bueno (hoje secretário da Saúde) — prevê aumento das multas para coibir maus-tratos. O texto segue agora para sanção do prefeito Adiló Didomenico (PSD).

Os valores arrecadados serão destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal (FBEA), com prioridade para castração e, depois, programas e ações diversas.