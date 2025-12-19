Prefeitura de Caxias deve fechar 2025 com déficit, mas sem contas atrasadas

Secretário de Gestão e Finanças, Gilberto Galafassi. Augusto Martins / Agência RBS

Caxias do Sul deve mesmo fechar 2025 com déficit nas contas públicas. A confirmação é do secretário de Gestão Estratégica e Finanças de Caxias, Gilberto Galafassi, que concedeu entrevista ao Gaúcha Hoje, da Gaúcha Serra, nesta sexta-feira (19).

O valor não está definido em função de receitas que estão entrando de IPTU e IPVA, mas deve ficar pouco abaixo dos R$ 80 milhões estimados em setembro. Ainda assim, não haverá contas em atraso.

Galafassi disse ainda que o município avalia a contratação de um estudo para apontar os impactos da reforma tributária nas receitas e despesas do município. E também que pretende estruturar a pasta para que seja possível projetar a situação financeira quatro ou cinco anos adiante.

Indústria

Questionado sobre a utilização do termo "indústria" ao se referir às horas extras durante depoimento à Câmara, Galafassi se desculpou. Disse que nas atuações que teve na iniciativa privada a palavra era usada para se referir ao excesso de horas adicionais.