Prefeitura de Caxias desembolsou R$ 60 milhões em horas extras em 2025; secretário fala em "indústria"

Galafassi esteve na Câmara para detalhar situação financeira do município. Augusto Martins / Agência RBS

A prefeitura de Caxias desembolsou cerca de R$ 60 milhões em horas extras até outubro deste ano. O número foi revelado pelo secretário de Gestão Estratégica e Finanças, Gilberto Galafassi, na Câmara, onde atendeu à convocação dos vereadores aprovada em novembro.

O corte de horas extras está contemplado no decreto de contenção de despesas publicado pelo município em 13 de outubro. Para efeito de comparação, Galafassi disse que a economia de metade dos pagamentos adicionais de 2024 (que fechou em R$ 80 milhões) e deste ano permitiria reverter o déficit do município.

O secretário disse ainda que a necessidade de não autorizar novas horas extras tem sido reiteradas junto aos secretários, mas classificou a prática como uma "indústria".

— Vamos ter, sim, que enfrentar de frente. E a responsabilidade é de cada secretário, porque é ele que autoriza. Mas o mecanismo de autorizar horas, eu confesso, facilitava essa questão. A gente está mudando isso — declarou.

Outros valores

O município fechou o mês de outubro com R$ 3.570.989,60 no caixa livre. Foi na transição de outubro para novembro que os ocupantes de cargos em comissão (CCs) tiveram os salários atrasados em uma semana.

Para este mês, os pagamentos foram efetuados em dia, mas Galafassi classificou os números de dezembro como "uma névoa". Janeiro e fevereiro devem ter melhora nas contas, mas há dificuldades projetadas para março.

O secretário disse que os maiores esforços são no sentido de evitar atrasos aos servidores.

— Não gostaria de ser marcado como o secretário que vai atrasar salário.

Os vereadores também questionaram a despesa mensal do município com aluguéis: cerca de R$ 688,3 mil.

Trégua

A convocação de Galafassi ocorreu após diversas reclamações dos vereadores quanto à falta de informações da gestão financeira do município.