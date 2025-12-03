André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Notícia

Prefeitura de Caxias desembolsou R$ 60 milhões em horas extras em 2025; secretário fala em "indústria"

Gilberto Galafassi apresentou números, em sessão da Câmara, nesta quarta-feira (3), atendendo à convocação dos vereadores

