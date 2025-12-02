André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Notícia

Oposição acusa líder do governo de travar medida para impedir transferência de alunos do nono ano para escolas estaduais de Caxias

Grupo de vereadores quer aprovar decreto para sustar a decisão do Executivo, mas medida não tem consenso jurídico

André Fiedler

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS