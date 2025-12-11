André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
O que a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul ainda precisa votar em 2025

O principal projeto é a Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2026, seguindo as questões envolvendo o subsídio do transporte público, aporte da Festa da Uva e transformação da FAS em secretaria

Renata Oliveira Silva

