O que a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul ainda precisa votar em 2025

A jornalista Renata Oliveira Silva colabora com o colunista André Fiedler, titular deste espaço.
Apesar das sessões ordinárias da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul já terem se encerrado nesta quinta-feira (11), ainda há pendências para serem resolvidas, principalmente a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2026. Para isso, mais sessões extraordinárias serão convocadas, entre esta sexta (12) e a segunda-feira (15).
Por questões de legislação, a LOA precisa ser votada e sancionada até o último dia do ano legislativo, sendo sempre em 15 de dezembro de cada ano, contudo, a bancada do PCdoB protocolou pelo menos cinco emendas no projeto, o que postergou a votação.
Com isso, uma das sessões extraordinárias será somente para a primeira e segunda discussão deste projeto. Nos bastidores, o PCdoB alega que não houve diálogo com o Executivo e por isso decidiram protocolar as emendas.
Além disso, o Executivo demorou para protocolar outros projetos importantes como:
- Subsídio do transporte público. A estimativa é que seja de R$ 14,4 milhões.
- Destinação de R$ 6 milhões para a Festa da Uva de 2026.
- Projeto para transformar a Fundação de Assistência Social (FAS) na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Smasc). O projeto foi protocolado nesta quinta-feira (11).