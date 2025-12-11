O que a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul ainda precisa votar em 2025

A jornalista Renata Oliveira Silva colabora com o colunista André Fiedler, titular deste espaço.

Apesar das sessões ordinárias da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul já terem se encerrado nesta quinta-feira (11), ainda há pendências para serem resolvidas, principalmente a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2026. Para isso, mais sessões extraordinárias serão convocadas, entre esta sexta (12) e a segunda-feira (15).

Por questões de legislação, a LOA precisa ser votada e sancionada até o último dia do ano legislativo, sendo sempre em 15 de dezembro de cada ano, contudo, a bancada do PCdoB protocolou pelo menos cinco emendas no projeto, o que postergou a votação.

Com isso, uma das sessões extraordinárias será somente para a primeira e segunda discussão deste projeto. Nos bastidores, o PCdoB alega que não houve diálogo com o Executivo e por isso decidiram protocolar as emendas.

Além disso, o Executivo demorou para protocolar outros projetos importantes como: