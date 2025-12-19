Marisol Santos assume PSDB de Caxias em meio à reestruturação partidária

Ler resumo

A vereadora Marisol Santos assumiu a presidência do PSDB em Caxias. A escolha ocorreu dentro de uma determinação da Executiva nacional do partido, agora comandada por Aécio Neves, diante da saída expressiva de filiados nos últimos meses.

Uma resolução interna determinou a extinção dos mandatos de todos os presidentes estaduais e municipais em 30 de novembro. Desde então, a sigla estava sem presidente em Caxias. A nova Executiva municipal liderada por Marisol é provisória e tem vigência até o fim de 2026.

A nomeação não chega a surpreender, já que Marisol foi a vereadora mais votada do PSDB no Estado nas eleições municipais de 2020 e 2024 e a mulher mais votada do partido para deputada federal, em 2022.

A decisão faz parte de um processo de reestruturação partidária e ocorreu porque vários dos líderes regionais trocaram de partido. No caso de Caxias, o então presidente municipal do PSDB, o deputado estadual Neri, O Carteiro, aguarda apenas a janela partidária para acompanhar o grupo político que migrou para o PSD.

— É um desafio enorme. Minha vida partidária é muito recente. É justamente pelo desafio e por acreditar na social-democracia que vamos trabalhar. Não se trata de se juntar a um partido em busca de votos, acredito na fidelidade partidária — afirma Marisol.

Reconstrução

Dentro das necessidades do PSDB está a reconstrução dos quadros partidários para manter a relevância já para as eleições de 2026. Algumas definições já estão encaminhadas, como a pré-candidatura do prefeito Guaíba, Marcelo Maranata, ao governo do Estado, que deve ser confirmada em ato no próximo domingo (21).

A sigla também tenta convencer a ex-governadora Yeda Crusius a se candidatar ao Senado, além de já ter nomes definidos para a disputa à Assembleia legislativa, como o de Marisol.

Se a Serra vai ter candidato a deputado federal pela legenda, porém, ainda não há definição. Até porque a janela partidária de 2026 ainda pode alterar a composição partidária.

