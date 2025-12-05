Marisol Santos assume presidência estadual do PSDB Mulher; veja destaques da política

Ler resumo

Marisol promete reorganizar o núcleo feminino. Luan Hagge / Divulgação

A vereadora Marisol Santos (PSDB) assumiu nesta sexta-feira (5) a presidência do PSDB Mulher do Rio Grande do Sul. O cargo era ocupado anteriormente pela deputada Nadine Anflor, licenciada da função.

Vice da executiva estadual e vereadora mulher mais votada do PSDB gaúcho em 2024, Marisol passa a comandar a reestruturação do segmento em articulação com o presidente estadual, Moisés Barboza, o deputado federal Daniel Trzeciak e o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, que compõem as vice-presidências.

Marisol, que é pré-candidata a deputada estadual, terá a missão de reorganizar o núcleo feminino da sigla com o fortalecimento das atuações municipais e ampliação de espaços de representação.

A mudança foi referendada pela presidente de honra do PSDB Mulher RS e coordenadora da Região Sul do partido, Ângela Sarquiz.

Sancionada lei dos uniformes

O prefeito Adiló Didomenico sancionou a lei que autoriza a inserção de publicidade nos uniformes escolares da rede municipal de Caxias. A proposta, da vereadora Daiane Mello (PL), foi aprovada no início de novembro.

No entanto, a Secretaria da Educação (Smed) ainda não tem nenhum planejamento para adotar a medida.

O texto proíbe anúncios com fins eleitorais e de produtos nocivos à saúde e aos "bons costumes", mas cabe ao município definir a quantidade de marcas e onde elas ficarão localizadas.

A ideia é que a publicidade permita arrecadar recursos para o fornecimento dos uniformes aos estudantes, sem onerar os cofres públicos.

Canais de ajuda visíveis

A deputada federal Denise Pessôa (PT) apresentou o projeto que altera a Lei Maria da Penha para obrigar órgãos públicos a divulgarem, de forma permanente e visível, os canais oficiais de denúncia de violência contra a mulher.

A proposta inclui informações sobre o Disque 180, Disque 100 e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) em cartazes, painéis e mídias digitais em locais de grande circulação.