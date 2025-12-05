Marisol Santos assume presidência estadual do PSDB Mulher; veja destaques da política

A vereadora Marisol Santos (PSDB) assumiu nesta sexta-feira (5) a presidência do PSDB Mulher do Rio Grande do Sul. O cargo era ocupado anteriormente pela deputada Nadine Anflor, licenciada da função.
Vice da executiva estadual e vereadora mulher mais votada do PSDB gaúcho em 2024, Marisol passa a comandar a reestruturação do segmento em articulação com o presidente estadual, Moisés Barboza, o deputado federal Daniel Trzeciak e o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, que compõem as vice-presidências.
Marisol, que é pré-candidata a deputada estadual, terá a missão de reorganizar o núcleo feminino da sigla com o fortalecimento das atuações municipais e ampliação de espaços de representação.
A mudança foi referendada pela presidente de honra do PSDB Mulher RS e coordenadora da Região Sul do partido, Ângela Sarquiz.
Sancionada lei dos uniformes
Sancionada lei dos uniformes
O prefeito Adiló Didomenico sancionou a lei que autoriza a inserção de publicidade nos uniformes escolares da rede municipal de Caxias. A proposta, da vereadora Daiane Mello (PL), foi aprovada no início de novembro.
No entanto, a Secretaria da Educação (Smed) ainda não tem nenhum planejamento para adotar a medida.
O texto proíbe anúncios com fins eleitorais e de produtos nocivos à saúde e aos "bons costumes", mas cabe ao município definir a quantidade de marcas e onde elas ficarão localizadas.
A ideia é que a publicidade permita arrecadar recursos para o fornecimento dos uniformes aos estudantes, sem onerar os cofres públicos.
Canais de ajuda visíveis
A deputada federal Denise Pessôa (PT) apresentou o projeto que altera a Lei Maria da Penha para obrigar órgãos públicos a divulgarem, de forma permanente e visível, os canais oficiais de denúncia de violência contra a mulher.
A proposta inclui informações sobre o Disque 180, Disque 100 e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) em cartazes, painéis e mídias digitais em locais de grande circulação.
Em 2024, o Disque 180 registrou mais de 750 mil atendimentos. Em 2025, até outubro, foram 877 mil, com 126 mil denúncias de violência. No mesmo período, mais de mil mulheres foram assassinadas no país.