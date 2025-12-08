Marcon assina filiação ao PL; veja destaques da política

Ler resumo

Filiação ocorreu na sede do PL em Porto Alegre com a presença do presidente municipal do partido, Maurício Scalco. Maurício Scalco / Divulgação

O deputado federal Maurício Marcon assinou, na manhã desta segunda-feira (8), a filiação ao PL. O ato foi na sede do PL gaúcho, em Porto Alegre, com a presença do presidente municipal do partido, Maurício Scalco.

A transferência do Podemos para a nova sigla fora da janela partidária foi viabilizada pelo presidente estadual do PL, deputado Giovani Cherini, e pelo mandatário nacional do partido, Valdemar da Costa Neto.

Eles costuraram um acordo com o Podemos para a liberação de Marcon ao mesmo tempo em que o PL autorizou outro deputado a ingressar no Podemos.

— Como deputado federal conservador, não poderia estar em outro partido — disse Marcon.

Mão na massa

Entrega foi no Loteamento Brandalise. Laura Piola / Divulgação

O diretor-presidente do Samae, João Uez, colocou a mão na massa durante a entrega das primeiras caixas d'água do programa Aqui em Casa Tem Água, no fim de semana. Foram entregues 52 reservatórios no Loteamento Brandalise, em Caxias. O projeto permite a aquisição dos itens com valor 75% subsidiado pelo Samae.

Além de Uez, a entrega contou com a participação do prefeito Adiló Didomenico, e do ex-secretário Francisco Spiandorello, que sugeriu o projeto, além dos vereadores Edson da Rosa (Republicanos), Sandro Fantinel (PL) e Zé Dambroz (PSB).

CPI da Energia é concluída

A CPI das concessionárias de energia elétrica da Assembleia Legislativa (ALRS) teve a reunião final nesta segunda-feira (8) com a apresentação do relatório elaborado pelo deputado Marcus Vinícius de Almeida (PP).

O documento elaborou um conjunto de sugestões para dar mais transparência à atuação das concessionárias, melhorar os planos de contingência para situações de emergência e criar um mecanismo de mapeamento de danos causados por falha no fornecimento de energia.

Idealizada para investigar a demora no restabelecimento da energia por conta de tempestades, a CPI também avaliou outras questões, como o salto no valor das contas de luz de moradores da Serra.

Prestação de contas

O Grupo de Trabalho por Caxias (GTC) realiza nesta terça-feira (9) a quinta edição do seminário municipal sobre destinação das doações via Imposto de Renda, no Plenarinho da Câmara de Vereadores.

O encontro começa às 18h30min com recepção, seguido do seminário às 19h, que contará com a participação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica), Fundo Municipal da Pessoa Idosa e Receita Federal, entre outros.

O evento é aberto à comunidade e vai apresentar os resultados de 2025, além da prestação de contas dos fundos municipais. A doação via Imposto de Renda não gera custo ao contribuinte e pode chegar a 6% do imposto devido, garantindo que os recursos permaneçam no município.