Manifestação em Caxias do Sul critica PL da Dosimetria e reforma administrativa

Manifestantes se reuniram na área central de Caxias do Sul . Neimar De Cesero / Agencia RBS

A jornalista Renata Oliveira Silva colabora com o colunista André Fiedler, titular deste espaço.

Com gritos de "sem anistia", cartazes e bandeiras do PT, PCBR, PSTU, Sindicato dos Servidores de Caxias do Sul (Sindiserv) e Central Única dos Trabalhadores (CUT), populares se reuniram na Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul, na tarde deste domingo (14), para uma manifestação contra a PL da Dosimetria aprovada na Câmara dos Deputados na última semana e a reforma administrativa. O protesto é nacional, convocado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e demais movimentos sindicais e da esquerda.

O vice-presidente do diretório do PT em Caxias, Adão Araújo Júnior, explicou que a ação pretende pressionar o Congresso e o Senado para que recuem sobre os projetos de Anistia e da Dosimetria.

— Nós viemos para fazer essa pressão social para que o Congresso reflita sobre essa posição, que não é o correto se revisar uma decisão do Poder Judiciário. Não é fazendo uma alteração legislativa que vai modificar a lógica da política no país — destacou Adão.

Sobre a reforma administrativa, o diretor do Sindiserv, Cristiano Cardoso, explicou que é uma medida que retira direitos da categoria.

— Nossa principal pauta neste domingo é contra a reforma administrativa apresentada pela Câmara dos Deputados, principalmente puxada pelo presidente Hugo Motta (Republicanos). É uma reforma que mira no servidor público, mas acaba atingindo toda a população, porque desqualifica e piora o serviço público em todo o país, retira direitos e retira os avanços, como a questão da estabilidade e outras questões importantes — explicou Cristiano.

Para os jovens militantes Karina Sbardelotto, 22, e Vinícius Zago, 26, o ato também serve para trazer as pessoas para as ruas.

— A gente tem que ampliar a luta nas ruas, do povo na rua, porque é uma das poucas formas que a gente tem de colocar nossas pautas à frente e também conseguir forçar, pressionar esse Congresso — disse Vinícius.