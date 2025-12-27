Mais um caxiense vai sentar na cadeira do Piratini

Mais um caxiense irá se sentar na cadeira de governador do Estado, o quinto na história. Pepe Vargas (PT), atual presidente da Assembleia Legislativa (ALRS), assume o Piratini às 9h do dia 2 de janeiro.
Obviamente, será um exercício temporário, durante período de descanso do governador Eduardo Leite e do vice, Gabriel Souza. Leite transmitiu o cargo ao vice nesta sexta-feira (26). Já Gabriel fica à frente do Executivo até o dia 2. A transmissão do cargo a Pepe foi acertada nesta sexta e ele devolve o comando do governo do Estado no dia 5 de janeiro.
Os outros quatro caxienses que comandaram o Estado foram Euclides Triches (1971-1975), Pedro Simon (1987-1990), Germano Rigotto (2003-2006) e José Ivo Sartori (2015-2018). Sartori também foi presidente da ALRS entre 1998 e 1999.
Aliás
É louvável o espírito republicano na transmissão temporária do cargo, já que Pepe e o PT são oposição ao governo Eduardo Leite.
Não é incomum que os chefes do Executivo evitem sair para não repassar o cargo a presidentes do Legislativo com posicionamentos contrários.
Em tempos recentes, houve até casos em que se evitou passar função a vices, como em Caxias nos tempos de Daniel Guerra.