Mais um caxiense vai sentar na cadeira do Piratini

Pepe comandará o Executivo entre os dias 2 e 5 de janeiro. Ulisses Castro / Agencia RBS

Mais um caxiense irá se sentar na cadeira de governador do Estado, o quinto na história. Pepe Vargas (PT), atual presidente da Assembleia Legislativa (ALRS), assume o Piratini às 9h do dia 2 de janeiro.

Obviamente, será um exercício temporário, durante período de descanso do governador Eduardo Leite e do vice, Gabriel Souza. Leite transmitiu o cargo ao vice nesta sexta-feira (26). Já Gabriel fica à frente do Executivo até o dia 2. A transmissão do cargo a Pepe foi acertada nesta sexta e ele devolve o comando do governo do Estado no dia 5 de janeiro.

Os outros quatro caxienses que comandaram o Estado foram Euclides Triches (1971-1975), Pedro Simon (1987-1990), Germano Rigotto (2003-2006) e José Ivo Sartori (2015-2018). Sartori também foi presidente da ALRS entre 1998 e 1999.

Aliás

É louvável o espírito republicano na transmissão temporária do cargo, já que Pepe e o PT são oposição ao governo Eduardo Leite.

Não é incomum que os chefes do Executivo evitem sair para não repassar o cargo a presidentes do Legislativo com posicionamentos contrários.