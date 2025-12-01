Licitação do aeroporto de Vila Oliva deve sair ainda em 2025, garantem Heinze e Adiló

Heinze foi palestrante da RA CIC. Ulisses Castro / Agência RBS

A licitação do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, em Vila Oliva, deve ser publicada em dezembro. O anúncio foi feito durante a última reunião-almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), na manhã desta segunda-feira (1º), com o senador Luiz Carlos Heinze (PP), e confirmado pelo prefeito Adiló Didomenico (PSD). O prazo anteriormente estipulado era outubro.

O senador também pontuou os avanços do Porto de Arroio do Sal. Segundo ele, o Ibama deve iniciar com as audiências públicas sobre a construção em breve. Além disso, anunciou a aposentadoria, indicando seu neto, Luís Vicente Heinze, para concorrer a deputado federal.

No encontro, a CIC e CDL entregaram homenagens ao senador pelos serviços prestados ao município e região.

Elogios

O presidente da CIC Caxias, Celestino Loro, não poupou elogios a Heinze.

No discurso de abertura, o dirigente, que está encerrando o mandato à frente da entidade, disse que o senador "fez mais por Caxias do que por Candelária", a cidade natal do parlamentar.

Heinze teve papel ativo na articulação de projetos infraestrutura da região nos últimos anos, especialmente o novo aeroporto e o Porto de Arroio do Sal.

O giro de Adiló

Adiló foi erguido por bailarino do espetáculo. Reprodução / Redes sociais

Uma cena curiosa chamou a atenção no fim da apresentação do Grande Espetáculo de Natal, domingo (30), na Sinimbu. No momento da chegada do Papai Noel, o prefeito Adiló Didomenico e o vice, Edson Néspolo, foram convidados a subir ao palco pelo CEO da Casa Magnabosco, Pedro Sehbe, com as respectivas esposas.

Após se posicionarem no entorno da árvore de Natal, um dos bailarinos do espetáculo ergueu e girou Adiló. A cena arrancou risadas do prefeito e da primeira-dama, Jussara Canali, que não escondeu uma certa aflição.