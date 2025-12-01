André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Notícia

Licitação do aeroporto de Vila Oliva deve sair ainda em 2025, garantem Heinze e Adiló

Senador Luiz Carlos Heinze (PP) falou sobre o tema durante a RA CIC, nesta segunda-feira (1º), o que foi confirmado pelo prefeito de Caxias. Prazo inicial era outubro

André Fiedler

Enviar emailVer perfil

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS