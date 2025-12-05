Lagoa do Rizzo, em Caxias, deve ter encontro de jet skis em janeiro

Lago pode receber evento por não estar em bacia de captação. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Espaço de lazer por vezes esquecido e degradado, a Lagoa do Rizzo deve sediar um encontro de jet skis em janeiro. A data não está definida, mas deve ocorrer na segunda quinzena.

O evento será organizado pela Associação Caxiense de Esporte Automotor e conta com o apoio do vereador Wagner Petrini (PSB).

Segundo o parlamentar, a atividade já recebeu o aval da Secretaria do Meio Ambiente e do prefeito Adiló Didomenico. A escolha da Lagoa do Rizzo também é facilitada por não ser um manancial usado em bacias de captação.