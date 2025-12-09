Jantar para assinatura de contrato de PPP gera controvérsia entre vereadores; veja destaques da política

Ler resumo

Sandra disse que vai devolver o valor do jantar de assessores. Augusto Martins / Divulgação

Quem pagou o jantar? Essa pergunta norteou a discussão na Câmara do pedido de informações a respeito da parceria público-privada (PPP) da Educação Infantil. O requerimento, proposto pela vereadora Sandra Bonetto (Novo), foi aprovado por unanimidade nesta terça-feira (9).

Embora tenha questionamentos a respeito do modelo de negócio e da tramitação da contratação, o foco no plenário foi o jantar para 500 pessoas em 28 de novembro no salão de Nossa Senhora da Saúde. Na confraternização, com cardápio típico de festa colonial, foi assinado o contrato com o consórcio vencedor do leilão.

Leia Mais Vereadores querem mais detalhes sobre PPP da Educação Infantil em Caxias; veja destaque da política

Apesar do município afirmar que a empresa pagou os custos da festa, Sandra e os vereadores de oposição apontaram conflito de interesse.

Já os líderes de governo saíram em defesa do evento. O vice-líder, Wagner Petrini (PSB), disse que a PPP é modelo para o Brasil e um feito histórico que justifica o jantar. Já o líder, Daniel Santos (Republicanos), disse que assessores de Sandra estiveram no jantar.

A vereadora não titubeou: com uma nota de R$ 200 na mão, disse que vai devolver ao Executivo o valor da refeição.

— Eles estavam lá para fiscalizar — afirmou.

Leia Mais A mudança na relação entre Hiago Morandi e Daiane Mello

Homenagem

Entrega ocorreu no último domingo (7). Guilherme de Paula / Divulgação

A Câmara de Caxias realizou no último domingo (7) uma homenagem às religiões de matriz africana. O destaque foi a entrega do Prêmio Caxias do Sul a Cleberton de Aguiar Ribeiro, o Pai Guy de Xangô.

A honraria foi concedida pelo vereador Lucas Caregnato (PT) pelo trabalho de preservação das tradições afro-brasileiras e pela liderança espiritual na cidade.

O evento também marcou o 1º Rufar dos Tambores contra a discriminação afro-religiosa e reuniu apresentações culturais no estacionamento da Casa. Mais de 30 pais e mães de santo foram reconhecidos com o Troféu Mãe Sebastiana, um reconhecimento ao trabalho de valorização do patrimônio cultural e religioso da cidade.

Leia Mais Marcon assina filiação ao PL; veja destaques da política

Novos filiados

Entre os cerca de cem filiados ao PSD de Caxias no fim de semana, estiveram os secretários Ronaldo Boniatti, do Meio Ambiente, e Adriano Tacca, da Procuradoria-Geral do Município. A secretária Marta Fattori, da Educação, também já integra o quadro do partido.

Leia Mais PSD tem 100 novos filiados em Caxias

Sinal ainda neste ano

O presidente da Câmara de Caxias, vereador Lucas Caregnato (PT), anunciou nesta terça-feira (9) que o sinal aberto da TV Câmara deve ser ativado ainda em 2025.