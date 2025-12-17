Há 21 anos, Zezé Di Camargo fez showmício em Caxias...para a campanha do PT

Zezé, Marisa Formolo, Mário Grazziotin, e Luciano. Nereu de Almeida / Agencia RBS

Desde a última sexta-feira (12), Zezé Di Camargo é personagem onipresente nas redes sociais por conta das críticas à presença do presidente Lula no lançamento do canal SBT News.

O cantor acusou a emissora de estar "se prostituindo" ao convidar o petista — que esteve na condição de chefe de Estado e de um dos poderes da República — para o evento. Ele se retratou posteriormente dizendo que usou o termo "em sentido figurado".

Pois há 21 anos, em 2004, Zezé Di Camargo esteve com o irmão, Luciano, fazendo um showmício em Caxias para a campanha da então candidata do PT à prefeitura, Marisa Formolo. A apresentação foi na Estação Férrea.

Showmícios, vale lembrar, eram comícios atrelados a uma apresentação artística contratada (e muito bem paga) pelos partidos. Eles foram proibidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2006.