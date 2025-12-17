André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Notícia

Há 21 anos, Zezé Di Camargo fez showmício em Caxias...para a campanha do PT

Cantor tem dominado as redes nesta semana ao criticar presença do presidente Lula no lançamento do canal SBT News

André Fiedler

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS