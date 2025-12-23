Governo federal libera a verba inicial para as obras do novo aeroporto em Vila Oliva, em Caxias do Sul

O governo federal liberou R$ 15 milhões para a construção do aeroporto Vila Oliva. O repasse foi confirmado no Diário Oficial da União de segunda-feira (22).
É um primeiro recurso para dar largada nas obras e antecipa uma etapa prevista para ocorrer em 2026. O restante será complementado ao longo do trabalho. A licitação para a primeira etapa da obra foi lançada no dia 17.
As propostas baseadas em técnica e preço serão abertas em 24 de fevereiro. A primeira etapa contempla terraplanagem, pista de pouso e pátio de aeronaves, com investimento total de R$ 146,3 milhões via PAC.
Após a homologação do certame pela Secretaria de Aviação Civil (SAC), a prefeitura poderá assinar contrato.
Falando em orçamento...
A Câmara de Caxias vai devolver R$ 8,8 milhões ao Executivo referentes ao orçamento de 2025. O anúncio foi feito pelo presidente Lucas Caregnato (PT) durante a prestação de contas na segunda-feira (22).
Entre os destaques do ano, Caregnato citou a modernização do sistema legislativo e da TV Câmara, que deve concluir a implantação do sinal aberto no início de 2026.
Também lembrou o inédito Congresso sobre Financiamento de Projetos, que reuniu mais de 350 participantes, e o lançamento do Protocolo Antirracista, além de publicações voltadas à memória política e à diversidade.