Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Notícia

Fantinel sai em defesa de novos cargos e verba de representação na Câmara; veja destaques da política

Projetos para criar o cargo de chefe de gabinete e verba extra de R$ 5 mil serão votados em 5 de janeiro.

André Fiedler

