Fantinel sai em defesa de novos cargos e verba de representação na Câmara; veja destaques da política

Fantinel diz que aumento de estrutura irá melhorar o atendimento da população. Pietra Lima/Câmara Caxias / Divulgação

O vereador Sandro Fantinel (PL) saiu em defesa dos projetos de criação do cargo de chefe de gabinete e da criação da verba de representação de R$ 5 mil na Câmara de Caxias. As medidas serão analisadas em sessão do dia 5 de janeiro e foram adiantadas pelo Pioneiro.

Com críticas às imprensa, que trouxe à tona as informações, Fantinel disse que uma estrutura maior permite mais atendimentos à comunidade em relação ao que é possível atualmente. Afirmou ainda desembolsar parte do salário em auxílio aos eleitores.

Leia Mais Vereadores de Caxias precisam de chefe de gabinete?

Ainda que vereadores sejam impelidos auxiliar financeiramente eleitores em dificuldades, vale lembrar que essa não é uma atribuição prevista para os parlamentares. Muito menos o uso da verba a ser criada, que deve auxiliar no custeio da atividade.

Leia Mais TSE tem dois votos pela cassação do deputado federal Maurício Marcon, mas ministro pede vista

Balanço

Em discurso de despedida da presidência da Câmara, o vereador Lucas Caregnato (PT) não mencionou diretamente os cargos a serem criados, mas lembrou que a Casa é uma das mais enxutas do Estado.

Ele também fez um balanço da gestão, destacando implantação de novo sistema, abertura do sinal da TV Câmara e concurso para novos servidores, entre outros.

Leia Mais Prefeitura de Caxias do Sul planeja destinar R$ 6 milhões para a próxima Festa da Uva

No aguardo

A vereadora Sandra Bonetto (Novo) cobrou na tribuna a ida a plenário da proposta de decreto legislativo para impedir a transferência de estudantes das escolas municipais para as estaduais.

O texto está na Comissão de Constituição, Justiça e Legislação (CCJL), presidida pelo líder de governo, vereador Daniel Santos (Republicanos).