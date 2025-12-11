Fantinel sai em defesa de novos cargos e verba de representação na Câmara; veja destaques da política

O vereador Sandro Fantinel (PL) saiu em defesa dos projetos de criação do cargo de chefe de gabinete e da criação da verba de representação de R$ 5 mil na Câmara de Caxias. As medidas serão analisadas em sessão do dia 5 de janeiro e foram adiantadas pelo Pioneiro.
Com críticas às imprensa, que trouxe à tona as informações, Fantinel disse que uma estrutura maior permite mais atendimentos à comunidade em relação ao que é possível atualmente. Afirmou ainda desembolsar parte do salário em auxílio aos eleitores.
Ainda que vereadores sejam impelidos auxiliar financeiramente eleitores em dificuldades, vale lembrar que essa não é uma atribuição prevista para os parlamentares. Muito menos o uso da verba a ser criada, que deve auxiliar no custeio da atividade.
Balanço
Em discurso de despedida da presidência da Câmara, o vereador Lucas Caregnato (PT) não mencionou diretamente os cargos a serem criados, mas lembrou que a Casa é uma das mais enxutas do Estado.
Ele também fez um balanço da gestão, destacando implantação de novo sistema, abertura do sinal da TV Câmara e concurso para novos servidores, entre outros.
No aguardo
A vereadora Sandra Bonetto (Novo) cobrou na tribuna a ida a plenário da proposta de decreto legislativo para impedir a transferência de estudantes das escolas municipais para as estaduais.
O texto está na Comissão de Constituição, Justiça e Legislação (CCJL), presidida pelo líder de governo, vereador Daniel Santos (Republicanos).
O vereador Lucas Caregnato (PT) disse que irá consultar o jurídico da Casa para verificar possíveis medidas. Santos nega estar atrasando a proposta e diz que ela não passa no plenário.