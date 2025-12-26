Ex-prefeito de Farroupilha confirma pré-candidatura à Assembleia; veja destaques da política

Ler resumo

Fabiano Feltrin será candidato pelo PL. Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

O ex-prefeito de Farroupilha Fabiano Feltrin aceitou o convite do pré-candidato ao governo do Estado pelo PL, Luciano Zucco, e vai concorrer à Assembleia.

Embora tenha colocado o nome à disposição do partido, no qual se filiou em 2024, Feltrin vinha dizendo que aguardaria as convenções partidárias para tomar a decisão final.

O ex-prefeito decidiu, porém, antecipar a decisão e deixou de atuar nas empresas da família na última terça-feira (23).

Leia Mais Conselho de Medicina propõe parceria com a Câmara de Caxias para evitar fiscalizações abusivas em unidades de saúde

Também nesta coluna

Leia Mais Teve de tudo na última sessão do ano na Câmara de Caxias

Celulares

Nem todos os vereadores devem utilizar os celulares funcionais em fase de aquisição pela Câmara de Caxias. Entre os que já recusaram estão Andressa Marques e Cláudio Libardi, ambos do PCdoB, mas a expectativa é de que outros também abram mão do aparelho.

A obtenção dos celulares ocorre no modelo de comodato e a previsão é de que os aparelhos estejam disponíveis em janeiro. Somente neste momento, portanto, os vereadores devem informar à direção da Casa se vão ou não querer o aparelho. Devido ao modelo de aquisição, a Câmara não terá custo sobre os aparelhos que forem recusados.

Leia Mais Vereadora de Caxias do Sul registra boletim de ocorrência por injúria racial durante intervalo de sessão extraordinária

Novo comando

O presidente da Câmara de Caxias para o exercício de 2026, Wagner Petrini (PSB), fará o anúncio oficial no dia 5, mas já estão definidos o diretor-geral e o diretor de comunicação para o próximo ano.

A coordenação da Casa ficará sob a responsabilidade de Igor Schmaedeke, atual assessor da bancada do PSB. Já a comunicação será conduzida pelo jornalista Ciro Fabres. Ambos substituem, respectivamente, Ricardo Barazzetti e Thales Comerlato Castagna.

Leia Mais Governo federal libera a verba inicial para as obras do novo aeroporto em Vila Oliva, em Caxias do Sul

Direitos autorais e IA

Deputada Denise Pessôa foi relatora do projeto na Comissão de Cultura. Marcelo Tavares / Divulgação

No encerramento do ano legislativo, a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que cria regras para o uso de imagem, voz e obras protegidas por direitos autorais por sistemas de inteligência artificial. Relatora e presidente da comissão, a deputada Denise Pessôa (PT) apresentou substitutivo que coloca o ser humano como peça central frente às novas tecnologias.

O texto exige, por exemplo, autorização prévia para uso de imagem e voz, inclusive com regras específicas para artistas, como licenciamento por até três anos e remuneração a cada uso digital. Também determina que obras autorais só poderão ser usadas no treinamento de IA mediante consentimento expresso dos criadores.

O debate em torno desse assunto é importante e tem ganhado cada vez mais peso diante de ações judiciais de autores e publicações por conta do uso de materiais para o treinamento das plataformas.

A proposta segue agora para análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara e não precisará passar pelo plenário. Uma vez aprovada na CCJ, será encaminhada ao Senado.

Leia Mais Vereadores de Caxias rejeitam proposta de decreto para impedir transferência de alunos da rede municipal para a estadual

Violência nas escolas

Também nas últimas sessões do ano, a Comissão de Educação da Câmara aprovou projeto de lei da deputada Denise Pessôa (PT), que reforça ações de prevenção e combate à violência contra meninas nas escolas. A proposta altera a Lei 14.811/2024 para incluir medidas específicas voltadas à proteção de estudantes do sexo feminino.