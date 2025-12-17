Empresa que construirá novo aeroporto em Caxias terá que comprovar capacidade técnica para vencer licitação

Prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Andreia Copini / Divulgação

Para evitar que ocorram os transtornos enfrentados em obras como a revitalização do bairro Desvio Rizzo e o acesso ao bairro Planalto, em Caxias do Sul, a contratação da empresa para a construção do aeroporto no distrito de Vila Oliva vai estabelecer a capacidade técnica como um fator chave para a seleção. Esse item vai representar 70% dos requisitos, enquanto os 30% restantes dizem respeito ao preço.

O modelo permite que seja selecionada uma empresa com o menor preço possível, desde que tenha capacidade de executar a obra. Em seleções apenas por critério de preço, tem sido comum o abandono do trabalho por empresas aventureiras ao constatar que não há capacidade ou vantagem financeira para a conclusão.

Para definir quem será vencedor do certame, será estabelecida uma pontuação aos requisitos técnicos e ao preço apresentado. A partir de uma fórmula matemática, quem obtiver a maior média ponderada de pontos será o vencedor.

Os parâmetros de desempenho a serem avaliados são a capacidade técnico-operacional (como o maquinário), a capacidade técnico-profissional (os recursos humanos), e a metodologia, que envolve plano de execução e uso de tecnologia, entre outros. Também é preciso já ter feito obras do tipo.

Um exemplo recente de contratação de obra combinando técnica e preço foi o restauro da pista do aeroporto Hugo Cantergiani. O primeiro certame, com critério de preço, terminou fracassado. Na segunda tentativa, considerando a capacidade, o processo avançou e a obra terminou antes do prazo.

Seguro com cláusula de retomada

Outra salvaguarda importante do edital é a inclusão do seguro-garantia com a cláusula de retomada. Medida já avaliada para outras obras de grande porte na cidade, a modalidade permite que, em caso de abandono do trabalho pela empresa, a seguradora encaminhe o contrato com outra construtora para a finalização. Também é permitido reembolsar o poder público pelo prejuízo.

Existe ainda a possibilidade de formação de consórcio com até três empresas.

Todas essas medidas não tornam o contrato imune a imprevistos, mas são ferramentas legais pensadas para evitar desperdício de tempo e dinheiro.

Somente Infraero interessa

Como adiantado pela coluna nesta semana, o prefeito caxiense, Adiló Didomenico, entregou ao Ministério de Portos e Aeroportos um ofício informando que o município seguirá administrando o Aeroporto Hugo Cantergiani se não houver interesse da Infraero. A medida tem o objetivo de encerrar as especulações a respeito de um repasse do terminal para a Fraport, concessionária do aeroporto de Porto Alegre.

O temor, admitido pelo secretário municipal de Planejamento, Marcus Vinicius Caberlon, em entrevista ao programa Gaúcha Hoje, da Gaúcha Serra, é de que a operadora alemã deixasse de investir no terminal que pode ser visto como um concorrente do Salgado Filho, especialmente no fluxo turístico.

— A prefeitura não tem interesse em nenhum outro operador que não seja Infraero — frisa o secretário.