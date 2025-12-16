Demora para envio de projetos pelo Executivo gera incômodo na Câmara no fim de ano; veja destaques da política

A votação de projetos de interesse do Executivo que ainda estão pendentes deve ir à votação na Câmara de Caxias somente às vésperas do Natal — ou na própria data. É que as propostas ainda não foram encaminhadas ao Legislativo.

São esperados ao menos três projetos: o subsídio do transporte coletivo, o repasse de recursos à Festa da Uva e a alteração da Lei das Águas. Outros dois textos, um de parcelamento do solo e outro que transforma a Fundação de Assistência Social (FAS) em secretaria já estão na Câmara, mas ainda não foram votados.

O protocolo era esperado para a manhã de segunda-feira (15) — o que poderia permitir a realização da sessão nesta semana —, mas não se confirmou. Essa espera, inclusive, tem incomodado os vereadores, que fizeram ao cobranças ao líder do governo, Daniel Santos (Republicanos).

À coluna, Santos disse que a espera ocorre devido à ausência de três integrantes da base que estão em Brasília e desfalcaria os votos favoráveis. São os vereadores Wagner Petrini (PSB), Zé Dambroz (PSB) e Juliano Valim (PSD). Além disso, nem todos os projetos estão prontos, segundo o vereador.

O chefe da Casa Civil, Roneide Dornelles, diz que os projetos serão revisados pela pasta assim que chegarem das secretarias e afirma que não há uma data definida para o envio.

Porthus Junior / Agencia RBS

Vai ter discussão

O presidente da Câmara, Lucas Caregnato (PT), também tem demonstrado descontentamento com a indefinição, já que outros vereadores e até mesmo servidores estão organizados para as festas de fim de ano. Ele garante, no entanto, que os projetos não vão passar sem discussão, devido à complexidade.

— Se necessário for, talvez tenhamos sessão no dia de Natal — avisa.

Lei das águas

A proposta de alteração da lei das águas de Caxias foi aprovada no fim da tarde de segunda-feira (15) no Conselho de Planejamento e Gestão Territorial (Conseplan). A análise pelo grupo ocorreu após consulta pública do texto construído a partir de reuniões realizadas com a comunidade ao longo do ano.

Os integrantes do Conseplan fizeram apenas ajustes em detalhes técnicos e na redação. Só fata agora ir à Câmara.

Vice-prefeito Edson Néspolo no jantar em São Valentim da 6ª Légua. Ícaro de Campos / Divulgação

Inauguração com jantar

Moradores de São Valentim da 6ª Légua, em Caxias, realizaram um jantar no salão da comunidade para a entrega da pavimentação asfáltica de 800 metros da Estrada Municipal 45 18 99. A inauguração, na noite de segunda-feira (15), teve a presença do vice-prefeito Edson Néspolo, do presidente da Codeca, Milton Balbinot, do vereador Sandro Fantinel (PL) e do deputado Neri, O Carteiro (PSDB).

A obra, executada pela Codeca, incluiu drenagem, sinalização e serviços complementares, com custo total de R$ 2,7 milhões.

Escola de Educação Infantil (EEI) Vó Maria Corina Prandi, no bairro Jardim Iracema. Ícaro de Campos / Divulgação

O vice-prefeito também entregou nesta segunda a Escola de Educação Infantil (EEI) Vó Maria Corina Prandi, no bairro Jardim Iracema. A insituição tem capacidade para 127 crianças de zero a cinco anos. Néspolo cumpriu as agendas porque o prefeito Adiló Didomenico está em Brasília.

Transparência

Além da Câmara de Garibaldi, que conquistou o Selo Ouro, a Câmara de Flores da Cunha também foi reconhecida Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

A Casa recebeu o Selo Diamante, a mais alta certificação do ranking, atingindo 95,28% de conformidade. Dos mais de 10 mil portais avaliados no país, apenas 998 receberam o Selo Diamante. No Rio Grande do Sul, 18 Câmaras alcançaram esse nível.

Agora é lei

Foram sancionadas a lei que cria o Dia Municipal de Combate aos Maus-Tratos aos Animais e a lei que aumenta as multas para quem maltrata os animais.