Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Demora para envio de projetos pelo Executivo gera incômodo na Câmara no fim de ano; veja destaques da política

Presidente do Legislativo, Lucas Caregnato (PT) diz que projetos terão a discussão necessária, mesmo às vésperas do Natal

