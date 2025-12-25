Conselho de Medicina propõe parceria com a Câmara de Caxias para evitar fiscalizações abusivas em unidades de saúde

Ler resumo

Porthus Junior / Agencia RBS

O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) procurou a Câmara de Caxias do Sul para tentar estabelecer uma parceria para fiscalizações dos vereadores a unidades de saúde. O objetivo é evitar ações que a entidade considera abusivas ou inadequadas aos profissionais e ao ambiente de trabalho.

Em ofício encaminhado ao Legislativo, o presidente do Cremers, Régis Fernando Angnes, lista episódios protagonizados pelos vereadores Hiago Morandi e Daiane Mello, ambos do PL, ao longo do ano. O mais representativo foi a visita feita em setembro pelos vereadores à UPA Central, que questionou a presença de dois profissionais na área de descanso.

O episódio polêmico resultou em pedido de cassação contra os parlamentares, rejeitado pela Câmara, e ações na Justiça, inclusive com liminar para remoção de vídeo que mostrava um assessor do parlamentar armado. A Secretaria da Saúde também acionou o Cremers por conta da situação.

Leia Mais Médicos pedem cassação dos vereadores Hiago Morandi e Daiane Mello por vídeo em UPA de Caxias

Não é um fenômeno isolado de Caxias. O vice-presidente da entidade, Eduardo Neubarth Trindade, criticou ações para "lacrar" nas redes sociais e afirma que há casos em diversas cidades em que parlamentares encenam situações.

— As câmaras podem auxiliar o Cremers. Queremos pegar essa força da Câmara para fiscalizar o Executivo — relata.

Em abril, o Cremers elaborou uma resolução orientando como os profissionais devem agir em situações de conduta abusiva, inadequada ou com a simples presença de pessoas que não integram a equipe de saúde.

Leia Mais Teve de tudo na última sessão do ano na Câmara de Caxias

Outras parcerias

No ofício, a entidade médica menciona parcerias com as câmaras de Porto Alegre e de Santa Cruz do Sul e faz questionamentos ao Legislativo caxiense. Em resposta, assinada pelo presidente Lucas Caregnato (PT), a Câmara disse que atualmente não há regras para fiscalização no Regimento Interno e que os vereadores têm liberdade para agir no exercício do mandato.

A Casa também se disse aberta a parcerias com o Cremers e que vai levar adiante a proposta internamente. Uma reunião também chegou a ser marcada, mas acabou não ocorrendo por questões de agenda.

Leia Mais Governo federal libera a verba inicial para as obras do novo aeroporto em Vila Oliva, em Caxias do Sul

O que dizem os vereadores

O vereador Hiago Morandi classificou como "afronta" e "inapropriada" a manifestação do Cremers, porque ocorre após pedido de cassação e ação na Justiça contra ele.