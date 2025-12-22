André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Câmara vota subsídio ao transporte e mudanças na Zona das Águas nesta terça-feira

Sessões extraordinárias discutirão sete projetos do Executivo, incluindo repasse à Festa da Uva e mudanças na Fundação de Assistência Social (FAS).

André Fiedler

