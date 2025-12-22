Câmara vota subsídio ao transporte e mudanças na Zona das Águas nesta terça-feira

Sessões estão marcadas para as 9h. Luciane Modena / Divulgação

Estão marcadas para esta terça-feira (23), às 9h, as sessões extraordinárias da Câmara para discutir e votar os projetos do Executivo que precisam ser aprovados ainda neste ano. A convocação partiu da prefeitura.

A definição de dia e horário das sessões ocorreu somente no fim da manhã desta segunda-feira (22), horas após o Executivo protocolar os últimos projetos pendentes.

A demora vinha gerando incômodo entre vereadores e funcionários da Câmara, em função da incerteza da data das sessões. Inicialmente, se esperava o envio dos projetos para a última semana, o que não ocorreu, entre outros motivos, pela viagem de três vereadores da base governista a Brasília e pelos textos não estarem finalizados.

"Vereador por um dia"

A composição da Câmara terá alterações nesta terça-feira (23). É que o diretor-presidente do Samae, João Uez, se exonerou do cargo e reassumiu o mandato de vereador para poder votar no projeto que altera a Zona das Águas.

A proposta foi debatida ao longo de todo o ano em reuniões comunitárias organizadas pela autarquia. A ida de Uez ao Legislativo para votar o projeto já estava definida desde que o texto ficou pronto.

Após as votações, o diretor-presidente deve reassumir o Samae, que está sob a gestão de Jorge Catusso nesse período.

Também nesta coluna

Definido relator da CPI dos Pedágios

O deputado Guilherme Pasin (PP) votou favorável à escolha do colega Miguel Rossetto (PT) para a relatoria da CPI dos Pedágios, instalada na última semana na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A definição do comando da CPI, que terá a presidência de Paparico Bacchi (PL) e a vice-presidência de Felipe Camozzato (Novo), contou com a união de esquerda e direita, que acabou isolando a base governista.

Embora o PP de Pasin seja da base, o gabinete do deputado informou que Rossetto era candidato único à relatoria, por isso ele foi favorável. Integrante titular da CPI, o parlamentar diz ser favorável aos pedágios, desde que sejam bons para a população e não para as concessionárias.