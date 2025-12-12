Câmara de Garibaldi obtém certificado de transparência; veja destaques da política

A Câmara de Garibaldi conquistou o Selo Ouro na avaliação nacional de transparência da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), que reconhece órgãos públicos com alto nível de abertura de informações.

O selo é concedido pelo Programa Nacional de Transparência Pública, que analisa portais de órgãos dos três poderes em todo o país. São analisados mais de cem critérios para medir a qualidade, a organização e a atualização de dados como orçamentos, contratos e licitações.

Adiló em Brasília

O prefeito Adiló Didomenico estará em Brasília na próxima semana. Ele viaja na segunda-feira (15) para agendas no dia seguinte.

Entre elas estão reuniões na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e na Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) do Ministério de Portos e Aeroportos para tratar do Hugo Cantergiani e de Vila Oliva.

No Ministério dos Transportes, Adiló deve tratar do viaduto do entroncamento da Perimetral Norte com a BR-116 e também do acesso ao loteamento Parque dos Pinhais, que fica entre Ana Rech e Parada Cristal. Moradores reclamam da falta de dispositivos que permitam um acesso seguro à localidade a partir da rodovia federal.

Substituto

O presidente da Câmara de Farroupilha, Jorge Cenci (MDB), vai assumir o comando do Executivo entre segunda-feira (15) e quarta-feira (17), enquanto o prefeito Jonas Tomazini e o vice, Thiago Brunet, cumprem agenda oficial em Brasília.