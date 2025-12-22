Após Educação Infantil, prefeitura de Caxias planeja PPP na área da Saúde

Rafael Bueno esteve conhecendo estrutura de Belo Horizonte (MG). Sheila Araújo / Divulgação

A prefeitura de Caxias vai se debruçar a partir de janeiro na elaboração de um projeto de parceria público-privada (PPP) para as unidades básicas de saúde (UBSs).

A ideia é que o modelo seja semelhante à PPP da Educação Infantil, assinada recentemente pelo município. Ou seja, a empresa contratada será responsável pela construção/reforma e manutenção da parte estrutural das unidades, enquanto a Secretaria da Saúde fará a gestão do serviço e das equipes.

A tarefa agora é mapear UBSs com estrutura mais precária e bairros que demandam ampliação no serviços para estudar a inclusão no contrato.

Na última semana, representantes da pasta, incluindo o secretário Rafael Bueno, estiveram em Belo Horizonte (MG) para conhecer a PPP que já existe na cidade e é responsável por 69 unidades de atendimento. A capital mineira também foi a inspiração para o modelo de PPP das escolas infantis a ser implantada em Caxias em 2026.

Falando em saúde...

A secretaria enviou 996 pacientes de Caxias para consultas em cidades da região até agora. A medida começou a ser adotada neste mês a partir de uma possibilidade aberta pelo Assistir, programa do governo do Estado que encaminha recursos para unidades de saúde.

As principais cidades cadastradas por Caxias são Nova Petrópolis, Nova Prata, Gramado e Garibaldi, mas também houve atendimentos em Passo Fundo e Igrejinha. A destinação da consulta varia de acordo com a especialidade e o município fornece o transporte.