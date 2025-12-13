Após dois anos de testes, Agergs aprova pedágio eletrônico e abre caminho para expansão na Serra e Vale do Caí

Fase experimental do sistema chega ao fim após dois anos. Porthus Junior / Agencia RBS

O Conselho Superior da Agergs, a agência que regula os serviços concedidos no Estado, aprovou nesta sexta-feira (12) os testes realizados no sistema de pedágio eletrônico operado pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG).

Poucas pessoas de fora do setor talvez lembrem, mas quando a adoção do sistema free flow foi anunciada, em 2023, a operação ocorreria de forma experimental por dois anos. É o chamado sandbox regulatório, no jargão técnico.

O primeiro pórtico do modelo começou a operar no dia 15 de dezembro daquele ano e, portanto, completa o período de experiência nesta segunda-feira (15). A CSG foi a primeira concessionária do país a operar somente com pedágio eletrônico.

Os conselheiros da Agergs consideraram, de forma unânime, que o sistema é viável do ponto de vista técnico e econômico. Agora, um termo aditivo ao contrato será firmado e a CSG terá de seis meses a um ano para apresentação de uma análise técnica.

Leia Mais O que dizem os vereadores de Caxias que mudaram de voto em relação ao pedágio eletrônico

Mais pórticos?

Do ponto de vista dos motoristas, o estudo é importante porque pode apontar se a quantidade de pórticos na área de concessão será ou não ampliada.

Vale lembrar que uma das possibilidades do pedágio eletrônico é segmentar a cobrança, com mais pontos de cobrança de valores menores. Isso deixa o custo mais proporcional à distância percorrida.