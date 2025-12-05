Após ameaça de greve, salários dos funcionários das UPAs de Caxias do Sul são regularizados 

Ler resumo

Funcionários afetados trabalham na UPA Central e na da Zona Norte. Porthus Junior / Agencia RBS

A jornalista Renata Oliveira Silva colabora com o colunista André Fiedler, titular deste espaço.

Após mais de 10 dias de atraso e ameaça de paralisação, os médicos terceirizados que atuam nas Unidades de Pronto Atendimento de Caxias do Sul tiveram os salários regularizados na quinta-feira (4).

Os profissionais, contratados pela empresa Exímio e vinculados ao Instituto Ideas, afirmam que o pagamento referente a outubro deveria ter sido feito até 20 de novembro. Parte deles relatou ter recebido informações de que o atraso teria ocorrido por falta de repasse da prefeitura, versão negada pela Secretaria da Saúde, que garante ter feito o depósito no dia 7.

Diante do impasse e de diversas tentativas de solução, os médicos iniciaram uma paralisação parcial às 14h de quinta-feira. A mobilização levou o Sindicato dos Médicos a intermediar um acordo entre a Exímio e o Ideas para efetivar os pagamentos e garantir que, a partir de agora, os salários sejam quitados até o dia 20 de cada mês. Com o compromisso firmado e sem risco de retaliações ou demissões, o atendimento foi normalizado às 19h.

O presidente do sindicato, Marlonei Santos, destacou que o acordo será formalizado na próxima semana, com a participação do secretário da Saúde, Rafael Bueno. Uma reunião na sexta-feira (5) serviu para alinhar os detalhes e reforçar a necessidade de estabilidade no fluxo de pagamentos dos profissionais.

Segundo o secretário, a prefeitura tem cumprido integralmente o contrato, incluindo repasses e notificações ao Ideas diante das demandas recebidas. Em nota, o instituto atribuiu o atraso a uma mudança no sistema de gestão e afirmou que todos os valores pendentes foram quitados (veja a nota abaixo).

Referente a um suposto comunicado de atraso dos salários de funcionários da terceirizada da limpeza das UPAs, a RDS Prestação de Serviços, a empresa negou a questão e disse que todos os pagamentos estão sendo feitos conforme o previsto (confira a nota abaixo).

O que diz o Ideas

"O Ideas informa que os pagamentos destinados aos profissionais médicos que atuam nas UPAs Central e Zona Norte foram integralmente regularizados, estando todos os repasses à empresa médica responsável devidamente quitados. A comprovação documental já foi apresentada à Secretaria Municipal de Saúde. Da mesma forma, a empresa responsável pelos serviços de higienização, recepção, apoio e segurança, recebeu os repasses regularmente, em plena conformidade com o contrato vigente.

Além disso, o Ideas está em fase avançada em implantação do novo sistema de gestão integrada ERP Tasy, ferramenta corporativa que representa uma reestruturação administrativa voltada à centralização, automação e segurança dos processos financeiros. A adoção desse sistema traz maior confiabilidade e rastreabilidade às informações, especialmente no que tange à validação de horas executadas, plantões realizados e consolidação dos dados contábeis de todas as unidades sob gestão do Instituto.

Apesar da mobilização, de forma contínua e prioritária, de toda a equipe administrativa para concluir os procedimentos pendentes e regularizar integralmente os repasses, durante esta etapa de transição houve lentidão no processamento, validação e contabilização das informações, dada a necessidade de conferências mais detalhadas, parametrizações específicas e ajustes operacionais para garantir absoluta precisão dos registros antes da liberação dos pagamentos. Trata-se de medida imprescindível para assegurar integridade financeira, evitar inconsistências e aprimorar, de forma permanente, o fluxo de prestação de contas e a transparência institucional."

O que diz a RDS Prestação de Serviços

"A empresa informa que não há qualquer atraso de pagamento por parte do Ideas, referente às Unidades de Pronto Atendimento de Caxias do Sul – UPA Central e UPA Zona Norte. Todos os repasses foram realizados dentro dos prazos estabelecidos.

Esclarece, ainda, que não há atraso no pagamento dos colaboradores. A folha referente à competência de novembro está sendo processada de forma regular, com quitação dentro do prazo legal, que se encerra no 5º dia útil do mês subsequente.

Com relação a eventuais comunicados que tenham circulado, a empresa reforça que não se referem às Unidades de Pronto Atendimento de Caxias do Sul – UPA Central e UPA Zona Norte. A situação está plenamente normalizada, sem qualquer prejuízo à remuneração dos colaboradores e sem impacto na continuidade dos serviços."

Vale lembrar:

Importante salientar que o contrato entre o Ideas e a prefeitura está sendo analisado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) devido à quarteirização de serviços essenciais, como médicos, técnicos de enfermagem e enfermeiros.