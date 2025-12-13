Adiló quer definição da Infraero sobre gestão do aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias; veja destaques da política

Ler resumo

Gestão do aeroporto Hugo Cantergiani pode ser repassada à Infraero. Porthus Junior / Agencia RBS

Nas reuniões que terá em Brasília na próxima terça-feira (16), o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, deve cobrar da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) uma definição quanto à proposta para a Infraero assumir o aeroporto Hugo Cantergiani.

As negociações começaram no início do ano, mas entraves têm ocorrido nos últimos meses. Entre eles, dúvidas quanto à rentabilidade do negócio para a Infraero e a defesa para que a Fraport (concessionária do aeroporto Salgado Filho) assuma as operações.

Caso a resposta da Infraero seja negativa, a decisão do município deve ser manter tudo como está.

Leia Mais Fraport entra nas conversas para repasse da gestão do atual aeroporto de Caxias

Também nesta coluna

Leia Mais Após dois anos de testes, Agergs aprova pedágio eletrônico e abre caminho para expansão na Serra e Vale do Caí

Nova tentativa

A Secretaria de Trânsito de Caxias planeja uma reunião para a próxima semana para discutir a construção da ciclofaixa ligando o Parque Cinquentenário à Praça Monteiro Lobato, ao lado da Maesa. O projeto é o mais adiantado dentro do plano cicloviário apontado pelo Plano de Mobilidade (Planmob), mas tem penado para sair do papel.

Uma empresa chegou a ser homologada para fazer a obra em uma licitação concluída em abril deste ano. Na hora de assinar o contrato, porém, ela não entregou a documentação necessária e também abandonou a outra obra que havia vencido, no acesso ao bairro Planalto. As demais concorrentes foram procuradas, mas não se enquadraram nos requisitos.

A ideia agora é lançar uma nova licitação.

Leia Mais Publicidade em ônibus arrecada mais de R$ 600 mil para o transporte coletivo de Caxias

Contra o racismo

O parlamento caxiense lançou na última quarta-feira (10) o livro infantil Caxias da Gente, que será distribuído gratuitamente em escolas, bibliotecas e entidades. A apresentação da obra ocorreu na Escola Municipal San Gennaro, no bairro Reolon, com a presença do presidente da Casa, Lucas Caregnato (PT).