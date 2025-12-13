Adiló quer definição da Infraero sobre gestão do aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias; veja destaques da política

Nas reuniões que terá em Brasília na próxima terça-feira (16), o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, deve cobrar da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) uma definição quanto à proposta para a Infraero assumir o aeroporto Hugo Cantergiani.
As negociações começaram no início do ano, mas entraves têm ocorrido nos últimos meses. Entre eles, dúvidas quanto à rentabilidade do negócio para a Infraero e a defesa para que a Fraport (concessionária do aeroporto Salgado Filho) assuma as operações.
Caso a resposta da Infraero seja negativa, a decisão do município deve ser manter tudo como está.
Nova tentativa
A Secretaria de Trânsito de Caxias planeja uma reunião para a próxima semana para discutir a construção da ciclofaixa ligando o Parque Cinquentenário à Praça Monteiro Lobato, ao lado da Maesa. O projeto é o mais adiantado dentro do plano cicloviário apontado pelo Plano de Mobilidade (Planmob), mas tem penado para sair do papel.
Uma empresa chegou a ser homologada para fazer a obra em uma licitação concluída em abril deste ano. Na hora de assinar o contrato, porém, ela não entregou a documentação necessária e também abandonou a outra obra que havia vencido, no acesso ao bairro Planalto. As demais concorrentes foram procuradas, mas não se enquadraram nos requisitos.
A ideia agora é lançar uma nova licitação.
Contra o racismo
O parlamento caxiense lançou na última quarta-feira (10) o livro infantil Caxias da Gente, que será distribuído gratuitamente em escolas, bibliotecas e entidades. A apresentação da obra ocorreu na Escola Municipal San Gennaro, no bairro Reolon, com a presença do presidente da Casa, Lucas Caregnato (PT).
Com tiragem de 5 mil exemplares, o livro valoriza a diversidade e o pertencimento à cidade. Escrito por Vania Marta Espeiorin, com coautoria de Thales Castagna e ilustrações de Andrigo Martins, o projeto foi idealizado por Caregnato. Além da versão impressa, o conteúdo está disponível em e-book no site da Câmara.