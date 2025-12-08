A mudança na relação entre Hiago Morandi e Daiane Mello

Hiago e Daiane têm demonstrado mais distanciamento. Augusto Martins / Divulgação

É perceptível nas sessões da Câmara a mudança na relação entre os vereadores Hiago Morandi e Daiane Mello, ambos do PL. As menções entre ambos durante os discursos já não ocorrem mais e também não houve mais vídeos de fiscalização em conjunto, como nas situações envolvendo a UPA Central e o Castramóvel.

O cuidado maior com fiscalizações faz sentido, uma vez que o último caso gerou um pedido de cassação. A informação nos bastidores, no entanto, é de que o afastamento entre ambos tem como pano de fundo a atuação de antigos assessores do PL.

Como líder do partido, Hiago tem a prerrogativa de nomear o assessor da bancada e determinou a substituição do então ocupante da vaga, além de auxiliares de comissões e do próprio gabinete no mês passado.

Questionado na época, o vereador disse que "por ser o primeiro ano, leva um tempo para adequar a equipe de acordo com aquilo que pretendemos e defendemos".

Panos quentes

Com o afastamento de Daiane, Hiago tem se aproximado do vereador Capitão Ramon (PL).

O movimento é confirmado pelo líder do PL, que disse ser normal "interagir uns dias a mais com um ou com outro", mas disse não ser "nada de grave". Ele também lembrou já ter sido mais próximo de Pedro Rodrigues.