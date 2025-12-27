2026 tem tudo para ser o ano da infraestrutura na Serra

Ler resumo

Viaduto já está em duplicação, mas ainda falta o restante da estrada. Rômulo Gomes Pereira / Divulgação

Se em 2025 houve avanço em alguns projetos e revés em outros, há motivos para acreditar que 2026 vai ser marcado como o ano em que obras sonhadas por décadas na Serra finalmente saíram do papel. Não se trata de expectativas, que tantas vezes foram frustradas no passado, mas de perspectivas reais diante do estágios dos trâmites.

O projeto mais óbvio é o do aeroporto de Vila Oliva. Com os últimos trâmites vencidos em 2025, falta apenas selecionar a empresa que vai construir o complexo. O edital já está publicado e R$ 15 milhões foram liberados.

É claro que licitações são sempre uma incógnita, mas há bons motivos para ser otimista em relação ao interesse de empresas qualificadas em um contrato de R$ 146 milhões. Isso se confirmando, as máquinas devem começar a trabalhar ainda em 2026, revertendo boa parte do ceticismo da região que só acabará de vez quando o primeiro avião pousar.

Outro sonho regional que deve ser realizado é a duplicação de rodovias. Na verdade, a pista dupla da RS-122 no contorno de Caxias e a RS-453, entre Farroupilha e Garibaldi, já deveriam estar quase prontas. Os entraves foram estudos e obras não previstas que se arrastaram desde a enchente de 2024.

O que falta para as máquinas trabalharem? Apenas a autorização da Agergs, a agência que regula os contratos de concessão no Estado. Os conselheiros terminaram o ano sem avaliar o aporte adicional do Funrigs, o fundo de estadual reconstrução, ao contrato com a CSG. Tivessem feito isso em dezembro, as obras começariam já em janeiro. Há motivos para acreditar, então, que a análise deve ocorrer no início do ano.

Depois de tantos anos de idas e vindas, quis o destino que as obras mais aguardadas para a infraestrutura da região ocorressem de forma praticamente simultânea.

Avanços, quem sabe

Nem todos os projetos da Serra, porém, vão sair do papel em 2026, mas se espera que tenham avanços significativos nos trâmites. É o caso do Porto Meridional, em Arroio do Sal, que teve os estudos ambientais aprovados pelo Ibama nas últimas semanas. A expectativa agora é pelo andamento do licenciamento ambiental.

Da mesma forma, o Estado promete entregar em 2026 o anteprojeto da estrada que vai ligar o aeroporto de Vila Oliva a Gramado. Se isso se confirmar, a contratação integrada de projetos e obras vai ocorrer em 2027.