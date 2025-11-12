Vereadores devem votar convocação de secretário de Finanças na sessão desta quinta; veja mais destaques da política

Durante a sessão desta quarta-feira (11), o tema das finanças públicas voltou à tona, com reclamações dos vereadores sobre a falta de dinheiro em caixa. Um requerimento que convoca o secretário de Gestão Estratégica e Finanças, Gilberto Galafassi, para prestar esclarecimentos na Câmara de Vereadores sobre o orçamento do município e responder questionamentos sobre o Plano Plurianual, deve ser votado na sessão desta quinta (13).

O documento é assinado pelos parlamentares Andressa Marques (PCdoB), Capitão Ramon (PL), Cláudio Libardi (PCdoB), Daiane Mello (PL), Estela Balardin (PT), Hiago Morandi (PL), José Abreu (PDT), Rose Frigeri (PT) e Sandra Bonetto (Novo).

Segundo Daiane, a situação atual dos cofres públicos é preocupante.

— Não tem dinheiro, não tem orçamento para isso, não tem orçamento na Habitação para aquilo, não tem orçamento na educação, aí tem que tirar os nonos anos, e assim vai. Não tem orçamento em pasta nenhuma. Gente, e onde é que está indo o dinheiro? Eu quero uma explicação — destacou.

A vereadora Andressa também se manifestou sobre o tema.

— Queríamos que ele viesse por livre e espontânea vontade, mas nós vamos votar que ele venha porque é um absurdo. Nós estamos na segunda maior cidade do Estado, aprovamos o orçamento para Caxias, tem o plano plurianual, tem a lei orçamentária anual, a gente votou as diretrizes orçamentárias e o dinheiro parece que sumiu, porque agora não tem dinheiro para cano, não tem dinheiro para madeira, não tem dinheiro para nada. É um absurdo, queremos explicação, porque quem perde é a nossa cidade, não a gente enquanto vereador — reforçou.

Desconforto

"O Legislativo como um todo foi desrespeitado". Disse a vereadora Estela Balardin (PT) após o evento de abertura do evento Aldeia Sesc na noite desta terça-feira (11). Conforme a parlamentar, nem ela e nem a vereadora Rose Frigeri (PT) foram citadas durante o protocolo.

— Nós chegamos lá, fomos inscritas no protocolo, mas a Câmara sequer foi citada. Então, acho necessário a Câmara ter uma posição, pois o Legislativo, como um todo, foi desrespeitado — comentou Estela.

O presidente Lucas Caregnato (PT) saiu em defesa de suas colegas.

— Eu quero me somar e prestar minha solidariedade às senhoras vereadoras. É inadmissível que a Câmara de Vereadores, tendo aberto o espaço da sua sessão ordinária para (a organização do Aldeia Sesc) convidar os vereadores para uma atividade e quando estas estavam lá representando a Casa, não foram citadas. Mas, além disso, tem um outro atravessamento, que é a forma no tratamento de qualquer vereador e de qualquer cidadão. Porque, quando um vereador ou vereadora é desrespeitado, a sociedade toda é desrespeitada. Na minha avaliação, os vereadores são pessoas públicas e eu imagino que, se um vereador é maltratado, quiçá as pessoas, considerando que os vereadores têm notoriedade, conhecimento, então, isso é grave — disse Lucas.

Aulas práticas

A ex-deputada federal e escritora Manuela d'Ávila, deputada federal Denise Pessôa (PT), deputada estadual Bruna Rodrigues (PCdoB) e as vereadoras Estela Balardin (PT) e Andressa Marques (PCdoB) estarão em Bento Gonçalves e Caxias do Sul nesta quinta-feira (13) para duas aulas práticas sobre protagonismo e direitos das mulheres.

As atividades iniciam em Bento, às 15h30min, no Salão de Atos do IFRS da cidade, com a aula "Direitos e Protagonismos das Mulheres". Já em Caxias, o tema será o "O papel das Universidades nos direitos e protagonismo das mulheres", no Auditório do Bloco J da Universidade de Caxias do Sul (UCS), às 19h30min.

Durante o evento em Caxias, haverá ainda o lançamento do livro "Cuidar da vida, transformar o mundo: mulheres contra o colapso", de Manuela d'Ávila, que traz reflexões e experiências sobre o papel das mulheres na transformação da sociedade.

CPI da Energia ouve presidente da RGE nesta quinta

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa que investiga as falhas no serviço público de fornecimento de energia elétrica no Rio Grande do Sul vai ouvir nesta quinta-feira (13), às 16h, o presidente-executivo da Rio Grande Energia (RGE), Ricardo Dalan de Vargas, sobre cobranças abusivas na região da Serra, especialmente em Caxias do Sul, onde há mais de mil denúncias e 320 processos no Procon.

A audiência acontece na Sala Dr. Maurício Cardoso (4º andar da Assembleia Legislativa), com transmissão ao vivo pela TV Assembleia e pelo canal do YouTube do Parlamento.

Também estão na pauta os acidentes e mortes de trabalhadores, além de falhas no sistema trifásico, que têm causado grandes prejuízos no campo. Os trabalhos serão conduzidos pelo presidente da CPI, deputado Miguel Rossetto (PT). A comissão também apura irregularidades da CEEE Equatorial, cuja oitiva está marcada para o dia 24 de novembro.

Visita técnica

Participaram da comitiva a diretora da Atenção Primária da SMS, Juliana Argenta Calloni, diretora de Gestão da SMS, Andressa Gallo, diretora do Departamento de Avaliação, Controle, Regulação e Auditoria (Dacra), Marguit Meneguzzi, além do secretário Bueno, ao lado da secretária da saúde de Vitória, Magda Lamborghini Divulgação / Divulgação

Uma comitiva da Secretaria de Saúde de Caxias do Sul esteve em Vitória (ES) nesta semana para ouvir sobre projetos inovadores na área como:

A ampliação da oferta de consultas e exames especializados; o Painel de Medicamentos; as tecnologias utilizadas no combate ao mosquito Aedes aegypti, como monitoramento da aplicação do fumacê, o uso de drones e tablets para os agentes de saúde; a implantação do FacilitaVix (totem de autoatendimento), dentre outras ações.

O secretário de Saúde, Rafael Bueno, reforçou a parceria com a Secretaria de Saúde de Vitória.