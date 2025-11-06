Vereadores aprovam inclusão de publicidade em uniformes escolares de Caxias

Vereadores aprovaram nesta quinta-feira (6) um projeto de lei que autoriza a inserção de publicidade nos uniformes escolares da rede municipal de Caxias. A proposta foi apresentada no início do ano pela vereadora Daiane Mello (PL).

A inclusão dos patrocínios permitiria arrecadar recursos para o fornecimento da vestimenta aos estudantes, sem onerar os cofres públicos.

Embora proíba publicidade com fins eleitorais e de produtos nocivos à saúde e aos "bons costumes", o texto recebeu votos contrários dos vereadores Andressa Marques (PCdoB), Claudio Libardi (PCdoB) e Rose Frigeri (PT).

Eles demonstraram preocupação quanto aos anúncios que podem ser estampados. O PCdoB prometeu apresentar projeto complementar para ajustar a proposta.

Leia Mais CPI da Assembleia quer manifestação da Agergs sobre aumentos da RGE na Serra

Também nesta coluna

Leia Mais Secretário de Saúde diz ter encaminhado economia R$ 70 milhões em um mês

Até o fim

Especulações surgidas nos últimos dias dão conta de que o prefeito Adiló Didomenico (PSD) poderia deixar a prefeitura para se candidatar à Câmara dos Deputados ou à vice-governador em 2026. Aliados do chefe do Executivo, no entanto, rechaçam a ideia e dizem que não há a menor chance.

O chefe da Casa Civil e presidente municipal do PSD, Roneide Dorneles, afirma que o nome de Adiló sempre é lembrado pelo cargo que exerce, mas que as especulações surgiram fora do partido. Ele afirma que não há intenção da sigla e nem de Adiló em interromper o mandato.

Leia Mais Pela segunda vez, aeroporto contrata consultoria para resolver pendências apontadas pela Anac

Faltou quórum

O presidente da Câmara de Caxias precisou encerrar a sessão desta quinta-feira pouco antes das 11h30min por falta de quórum. Os trabalhos já estavam no espaço do grande expediente, para pronunciamentos dos vereadores, quando Claudio Libardi (PCdoB) solicitou a verificação dos parlamentares presentes.

No plenário, havia apenas sete dos 23 vereadores, todos da oposição. Para que a sessão seja mantida, são necessários ao menos oito parlamentares. Quatro vereadores estavam em representação e o vereador Cristiano Becker (PRD) ainda não retornou da licença saúde. O restante se ausentou.

Leia Mais Prefeitura de Caxias planeja concessão de cemitérios públicos

Estrangeiros temporários

Audiência foi realizada pela Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados. Marcelo Tavares / Divulgação

A elaboração de um projeto de lei foi o principal encaminhamento de uma audiência pública realizada pela Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados para regulamentar o trabalho temporário de migrantes estrangeiros nas colheitas agrícolas.

A proposta busca garantir direitos, segurança jurídica e condições dignas, além de assegurar a continuidade da produção. O texto será construído com participação de parlamentares, Ministério Público do Trabalho e entidades do setor.

O debate ocorreu em função do aumento da presença de trabalhadores do Mercosul na Serra, que depende dessa mão de obra para manter a fruticultura. A Federação dos Trabalhadores Assalariados Rurais (Fetar-RS), estima que o número deve chegar a 28 mil neste ano.